আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রাক্তন রাশিয়ান প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে গত মাসে ইরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলি হামলার লক্ষ্য ছিল শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করা।কিন্তু এই আক্রমণগুলি কেবল এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়নি, বরং ইরানিদের মধ্যে আরও ঐক্যের দিকে পরিচালিত করেছে।
তারা গাদ্দাফির সাথে এটি করেছিল এবং লিবিয়াকে কমপক্ষে দুটি টুকরো করে ফেলেছিল। 🔹
তারা ইরানের সাথেও একই কাজ করতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।
সের্গেই স্টেপাশিন: তাদের লক্ষ্য ছিল ইরানের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করা।
🔹তারা সাদ্দামের অধীনে সিরিয়া ও ইরাকে যে পদক্ষেপ নিয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি করতে চেয়েছিল।
Your Comment