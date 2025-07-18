  1. Home
ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা শত্রুদের অনুশোচনায় বাধ্য করবে: শীর্ষ কমান্ডার

১৮ জুলাই ২০২৫ - ২০:৫৪
News ID: 1709095
ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল আব্দুর রহিম মুসাভি গত মাসের ১২ দিনব্যাপী মার্কিন-ইসরাইলি আগ্রাসনের সময় দেশের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। একইসঙ্গে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ইরানের ভূমিতে কোনো আক্রমণ চালালে আগ্রাসীদেরকে তাদের ভুলের মাশুল দিতে হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পার্সটুডে নিউজের রিপোর্ট অনুযায়ী: আজ (শুক্রবার) জাতীয় আকাশ প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পরিদর্শনকালে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন। মেজর জেনারেল আব্দুর রহিম মুসাভি সাম্প্রতিক ইসরায়েলি আগ্রাসনে শহীদ, আহত ও যুদ্ধবিরোধী বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং আকাশ প্রতিরক্ষা সদস্যদের অক্লান্ত সেবার জন্য ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, "আমাদের আকাশ সুরক্ষার প্রথম সারিতে থাকা বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী সব ধরনের হুমকি মোকাবেলার সক্ষমতা প্রমাণ করেছে এবং ইরানি জাতির শত্রুদের তাদের ভুল গণনার জন্য অনুশোচনা করাবে।"

জেনারেল মুসাভি বলেন, বিপুলসংখ্যক শত্রু বিমান ভূপাতিত হওয়ার ঘটনা শুধু আমাদের অপারেশনাল সক্ষমতার প্রমাণ নয়, বরং এটি আমাদের আকাশ প্রতিরক্ষা যোদ্ধাদের সাহস ও দৃঢ়তার প্রতিফলন। এই প্রতিরোধ ইরানি জনগণের সম্মিলিত স্মৃতিতে গেঁথে থাকবে।”

তিনি বলেন, "এই সক্ষমতা, দৃঢ়তা, প্রতিরোধ ও সাহস আসে অটুট বিশ্বাস, জাতীয় গর্ব, ইসলামি বিপ্লবের নেতার প্রজ্ঞাময় ও অতুলনীয় নেতৃত্ব এবং ইরানি জনগণের ঐক্য ও অটুট সমর্থন থেকে।"

ইরানের এই শীর্ষ কমান্ডার আরও বলেন, "যদি শত্রু আবারও আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির ওপর আঘাত হানার দুঃসাহস দেখায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ এবার তারা আরো ভয়াবহ জবাব পাবে এবং আগের চেয়েও বড় পরাজয়ের শিকার হবে।”

জেনারেল মুসাভি ক্রমবর্ধমান হুমকির সঙ্গে তালমিলিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, উদ্ভাবন, গতিশীলতা এবং দেশীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ওপর নির্ভরতার আহ্বান জানান।

