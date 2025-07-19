গাজায় পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা গির্জায় ইসরায়েলের হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় নৃশংস হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। আজ বৃহস্পতিবার উপত্যকাটিতে ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ২৯ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে একটি গির্জায় হামলায় নিহত হয়েছেন অন্তত দুজন।
ওই গির্জায় নাম ‘হলি ফ্যামিলি চার্চ’। গির্জাটির সঙ্গে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস নিয়মিত যোগাযোগ করতেন বলে জানিয়েছেন গির্জাটির কর্মকর্তারা। এ ছাড়া আজ ত্রাণ সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা আটজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
জেরুজালেমের রোমান ক্যাথলিক নেতা গ্যাব্রিয়েল রোমানেল্লি জানিয়েছেন, নিহত ছাড়াও হামলায় গির্জার অনেকে আহত হয়েছেন। আর ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বলেছেন, বেসামরিক লোকজনের বিরুদ্ধে মাসের পর মাস ধরে ইসরায়েল যে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি ভ্যাটিকান।
হামলার পর ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গাজা নগরীর হলি ফ্যামিলি চার্চের (গির্জা) যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং ঘটনাস্থলে যে হতাহত হয়েছে, সে বিষয়ে অবগত আছে ইসরায়েলি বাহিনী। ধর্মীয় স্থানসহ বেসামরিক স্থাপনা ও নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা করে তারা। তারপরও ক্ষয়ক্ষতির জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করছে।
Your Comment