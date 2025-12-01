নাইজেরিয়ায় গির্জার উপর সশস্ত্র হামলা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার কোগি রাজ্যের ইজিবা গ্রামের একটি গির্জায় বন্দুকধারীরা হামলা চালিয়ে একজন পুরোহিত এবং ১১ জন খ্রিস্টানকে অপহরণ করেছে, এএফপি সহ সংবাদ সূত্র জানিয়েছে।
নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের বরাত দিয়ে বানেশ সংবাদপত্র জানিয়েছে যে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন এবং ২০,০০০ নতুন পুলিশ অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নাইজেরিয়ায় অপহরণের ঘটনা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, নাইজেরিয়ার খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বোলুস ইয়োহানা জানিয়েছেন যে পশ্চিম নাইজেরিয়ার সেন্ট মেরি'স ক্যাথলিক স্কুল থেকে বন্দুকধারীরা ৩০৩ জন ছাত্র এবং ১২ জন শিক্ষককে অপহরণ করেছে। কেব্বি রাজ্যেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বন্দুকধারীরা ২৪ জন ছাত্রকে অপহরণ করেছে।
১৯ নভেম্বর, কোয়ারা রাজ্যের একিতিতে বন্দুকধারীরা একটি গির্জায় হামলা চালিয়ে পাঁচজনকে হত্যা করে এবং উপাসকদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৩৮ জনকে অপহরণ করে। অপহরণকারীরা জিম্মিদের মুক্তির জন্য ৩.৮ বিলিয়ন নাইরা (২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) দাবি করেছে।
