"গবেষণা ও শিক্ষার সমন্বয় ছাড়া নতুন কিছু সৃষ্টি সম্ভব নয়"

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে: আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, পিএইচডি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মার্কেটিং শিক্ষার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উদ্ভাবনী চিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ক্যারিয়ার গাইডলাইন ও ইন্টার্নশিপ সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।"
সম্মানিত অতিথি হিসেবে মার্কেটিং বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও বর্তমানে ডেনমার্কের অ্যালবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বখতিয়ার রানা তার বক্তব্যে বিভাগের প্রারম্ভিক চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের গল্প শোনান। তিনি বলেন, "গবেষণা ও শিক্ষার সমন্বয় ছাড়া নতুন কিছু সৃষ্টি সম্ভব নয়। আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে গবেষণায় উৎসাহিত করতে হবে।"
মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক আলোচনা সেশনে সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়েরর ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন ডিজিটাল যুগে মার্কেটিং শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে ভোক্তার রুচি ও আচরণে আমূল পরিবর্তন আসছে। শিক্ষার্থীদেরকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ভোক্তা আচরণ সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হবে।"
এছাড়াও বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে অধ্যাপক ড. মোঃ জাকির হোসেন এবং অধ্যাপক ড. শেখ রফিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানে করপোরেট জগতের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের সিইও সৈয়দ আলমগীর এবং জবি মার্কেটিং বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সফল করপোরেট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেকিট বেনকিজার বাংলাদেশের সেলস অ্যান্ড অ্যাডমিন ম্যানেজার সাইফ মুহাম্মদ আনোয়ার, প্রিয় শপের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আশিকুর আলম খান এবং ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজের টিম লিডার আরিফ। তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পথচলায় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
২০ জুলাই ২০২৫ - ০৮:০৭
News ID: 1709550
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) মার্কেটিং বিভাগের ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
