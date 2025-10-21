  1. Home
হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর মাজারে আসা বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে আমেরিকানরা শীর্ষে+ছবিসহ।

২১ অক্টোবর ২০২৫ - ২১:১৮
News ID: 1741372
সারা বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার বিদেশী পর্যটক হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর মাজার যিয়ারত করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): চলতি বছরে ৫৬টি দেশের ১,১১০ জনেরও বেশি অমুসলিম পর্যটক কারামতের পবিত্র মাজারে পর্যটন পরিষেবা গ্রহণ করেছিলেন।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পর্যটক ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, তারপরে চীন, তুরস্ক, স্পেন, ইংল্যান্ড, পোল্যান্ড, রাশিয়া, জার্মানি এবং থাইল্যান্ড থেকে।

2038130.jpg

একই সময়ে, ৩০টি দেশের ৬,৫০০ জনেরও বেশি মুসলিম তীর্থযাত্রী আমাদের লেডি অফ গ্রেসের পবিত্র মাজারে তীর্থযাত্রার সেবা গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে ইরাক, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, ভারত, আজারবাইজান, বাহরাইন, সৌদি আরব, লেবানন, কুয়েত এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ থেকেও তীর্থযাত্রীরা রয়েছেন।

20221031122842716939.jpg

কোমে অ-ইরানী তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ইসলামী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র হিসেবে শহরের বৈশ্বিক মর্যাদাকে প্রতিফলিত করে।

2821416.jpg

এই তীর্থযাত্রীদের অনেকেই, পরিদর্শনের পাশাপাশি, ফাতিমা মাসুমেহ (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন।

2827974.jpg

