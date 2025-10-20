'নো কিং': আমেরিকায় ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যে এবং কানাডা, মেক্সিকো এবং বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে "নো কিংস" বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঢেউ ছিল এই অনুষ্ঠানটি যা ২০০ টিরও বেশি প্রগতিশীল সংগঠনের একটি নেটওয়ার্ক দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে অবিভাজ্য, মুভঅন, মানবাধিকার প্রচারণা এবং শ্রমিক ইউনিয়ন।
আনুমানিক ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে, এই বিক্ষোভকে সাম্প্রতিক আমেরিকান ইতিহাসে সবচেয়ে বড় একদিনের বিক্ষোভ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল, যা ২০১৭ সালের ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে ছাড়িয়ে গেছে।
এই বিক্ষোভের বেশ কয়েকটি লক্ষ্য ছিল; "নো কিংস" স্লোগানটি সরাসরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কর্মকাণ্ড এবং বিবৃতিকে নির্দেশ করে, যা বিক্ষোভকারীদের মতে, গণতন্ত্রকে দুর্বল করার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা।
বিক্ষোভকারীরা বিশ্বাস করেন যে "আজীবন ক্ষমতা" চাওয়ার বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তৃতীয় মেয়াদের মতো সাংবিধানিক সীমা লঙ্ঘনের চেষ্টা করার বিষয়ে ট্রাম্পের বক্তব্য সংবিধানের জন্য গুরুতর হুমকি।
বিক্ষোভগুলো গণতান্ত্রিক নীতির উপর আস্থা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে জোর দিয়ে বলেছে যে আমেরিকায় কোনো রাজা নেই।
প্রধান প্রেরণাগুলির মধ্যে একটি ছিল প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া, বিশেষ করে ডেমোক্র্যাটিক-নিয়ন্ত্রিত শহরগুলোতে ফেডারেল ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এর ব্যাপক অভিযান।
বিক্ষোভকারীরা এই অভিযানগুলোকে সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ এবং স্থানীয় অনুমোদন ছাড়াই বিক্ষোভ দমন এবং শহরগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেনাবাহিনীর অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিন্দা করেছিল এবং এটি বন্ধ করার দাবি জানিয়েছিল।
বিক্ষোভকারীরা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো জনসেবা এবং এলন মাস্ক, জেফ বেজোস এবং মার্ক জুকারবার্গের মতো বিলিয়নেয়ারদের সুবিধার্থে অর্থনৈতিক নীতিগুলোতে কাটছাঁটেরও প্রতিবাদ করেছিল।
ওয়াশিংটন ডিসির সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স এই নীতিগুলোকে বিলিয়নেয়ার-বান্ধব অর্থনীতি বলে অভিহিত করেছেন এবং সম্পদের ন্যায্য পুনর্বণ্টনের আহ্বান জানিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশে দুর্নীতি এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য ট্রাম্পের করদাতাদের অর্থ ব্যবহারের অভিযোগেরও সমালোচনা করা হয়েছে।
এই বিক্ষোভের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ছিল ট্রাম্পের ব্যাপক জনসমর্থনের দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তার বিরুদ্ধে নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি করা। আয়োজকরা ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য জনগণকে একত্রিত করার লক্ষ্যে একটি বৃহত্তর আন্দোলনের স্প্রিংবোর্ড হিসেবে বিক্ষোভগুলোকে পরিকল্পনা করেছেন। বিক্ষোভগুলোর উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক ফলাফল ছিল এবং এর উল্লেখযোগ্য পরিণতি হতে পারে।
একই সাথে, বিক্ষোভগুলো গণতন্ত্র, অভিবাসন এবং নাগরিক অধিকারের বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং শহরগুলোতে ফেডারেল সেনা পাঠানোর বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য সরকারের উপর চাপ বাড়িয়েছে। এগুলো নাগরিক প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোকে শক্তিশালী করতে পারে এবং ২০২৬ সালের নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে।
তবে, এই ধরনের বিক্ষোভ ট্রাম্প এবং তার সমর্থকদের তাদের বর্তমান পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে পরিচালিত করার সম্ভাবনা কম। রিপাবলিকানরা বিশেষ করে তথাকথিত মাগা (MAGA) আন্দোলন মনে করে যে আমেরিকায় রক্ষণশীল কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং জনসাধারণের ক্ষেত্র থেকে উদারপন্থী এবং বামপন্থীদের একঘরে করার জন্য তাদের কাছে একটি ঐতিহাসিক সুযোগ রয়েছে। অতএব, আগামী সপ্তাহ এবং মাসগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনা তীব্রতর হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
