হামাস: যুদ্ধের পর গাজা শাসন করার আমাদের আর কোন ইচ্ছা নেই।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) এর মুখপাত্র হাজেম কাসেম সাম্প্রতিক বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছেন যে ইসরায়েলি শাসনের আগ্রাসন বন্ধের পরের দিন গাজা উপত্যকার শাসন বা প্রশাসন সম্পর্কিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের কোনও ইচ্ছা তাদের নেই।
তিনি আরও বলেন: "হামাস গাজার প্রশাসনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সামাজিক সহায়তার জন্য একটি কমিটি গঠনে সম্মত হয়েছে।
গাজার সরকারি সংস্থাগুলিও তাদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবে, কারণ প্রশাসনিক শূন্যতা খুবই বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতি ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না সমস্ত ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর দ্বারা সম্মত একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়।"
এর আগে, হাজেম কাসেম ঘোষণা করেছিলেন যে হামাস আন্দোলন গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই চুক্তির কাঠামোর মধ্যে আরেকজন ইহুদি বন্দীর মরদেহ হস্তান্তর করেছে। তিনি আরও বলেন: "পূর্ণ বন্দী বিনিময় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য হামাস তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।"
কাসেম জোর দিয়ে বলেন যে, সকল পক্ষকে অবশ্যই দখলদার সরকারকে যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিধান মেনে চলার জন্য চাপ দিতে হবে এবং এর চলমান লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে প্রতিদিন বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা এবং গাজার বাসিন্দাদের কাছে পর্যাপ্ত মানবিক সাহায্য পৌঁছানো বন্ধ করা।
