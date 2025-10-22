স্প্যানিশ জাতীয় হ্যান্ডবল দলের খেলোয়াড়রা প্রতীকী অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): খালি স্টেডিয়ামে খেলা এই ম্যাচটি ৩৮-২২ ব্যবধানে স্পেন জিতেছিল। এর সাথে খেলোয়াড়দের একটি যৌথ বিবৃতিও ছিল যেখানে মানবতা ও ন্যায়বিচারের আহ্বান জানানো হয়েছিল।
দলের কোচ অ্যামব্রোস মার্টিন মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী একটি দেশের বিরুদ্ধে খেলতে বাধ্য হওয়ার সমালোচনা করেছিল।
২০২৬ সালের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইপর্বে স্প্যানিশ মহিলা জাতীয় হ্যান্ডবল দল ইসরায়েলের বিপক্ষে খেলেছিল।
ম্যাচটি বন্ধ দরজার পিছনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং স্পেনের জন্য ৩৮-২২ ব্যবধানে জয়লাভের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল, কিন্তু খেলার ফলাফল খেলোয়াড়দের প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের জুতাগুলিতে তরমুজের অঙ্কন ছিল;
ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থনের একটি ঐতিহাসিক প্রতীক, যা এর পতাকার রঙ (লাল, কালো, সাদা এবং সবুজ) প্রতিনিধিত্ব করে, ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধ এবং গাজা ও পশ্চিম তীর দখলের পর ইসরায়েল ফিলিস্তিনি পতাকা নিষিদ্ধ করার পর এটি প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।
এই ঘটনাটি দেখায় যে ইসরায়েলের আশেপাশের পরিস্থিতি এবং এর চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘন সেই দেশের দলগুলির সাথে যেকোনো প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে সংহতির বার্তা বহনকারী ক্রীড়াবিদদের সাহসকে তুলে ধরে।
