  1. Home
  2. সেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

ইসরায়েল-মার্কিন অপরাধযজ্ঞের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে ইরান

২৩ জুলাই ২০২৫ - ২১:৫২
News ID: 1710757
ইসরায়েল-মার্কিন অপরাধযজ্ঞের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে ইরান

আমেরিকান সাংবাদিক জোর দিয়ে বলেছেন যে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের আগ্রাসন বিশ্বের চোখে ইরানের অবস্থানকে আরও ইতিবাচক করে তুলেছে এবং ইরান সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "জেনিফার কিংস" একজন  আমেরিকান সাংবাদিক, তিনি আন্তর্জাতিক মিডিয়া উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য তেহরান সফর করেন। ইরনাকে দেয়া তার সাক্ষাতকার  তুলে ধরা হলো।

ইরানে আক্রমণ করার মাধ্যমে ইসরায়েলের লক্ষ্য কী ছিল বলে আপনি মনে করেন এবং তারা কি তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে

ইসরায়েলের সম্ভবত বেশ কয়েকটি লক্ষ্য ছিল। নিঃসন্দেহে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি হল ফিলিস্তিনে চলমান দখলদারিত্ব এবং গণহত্যা চালিয়ে যাওয়া। এই গণহত্যা চালিয়ে যাওয়ার একটি উপায় হল এ অঞ্চলের অন্যান্য স্থানে আগ্রাসন এবং সহিংসতা ছড়িয়ে দেওয়া; যেমনটি তারা লেবানন, ইয়েমেন এবং এখন ইরানে করেছে। এভাবে ইসরায়েলে মূল লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনে চলমান "হলোকাস্ট" থেকে বিশ্বের মনোযোগ সরিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল ইসরাইল ইরানকে তাদের জন্য বিরাট হুমকি বলে মনে করে। আমার মতে, ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো প্রতিরোধকে ধ্বংস করতে চায়; যা তাদের প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি।

যখন ইসরায়েল ইরান আক্রমণ করেছিলতখন কি আপনারা আশা করেছিলেন যে এত বিপুল সংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলে নিক্ষেপ করা হবে

আমরা সকলেই আনন্দের সাথে অবাক হয়েছিলাম। অবশেষে কেউ একজন ইসরায়েলের পাশে দাঁড়াল। আমরা বছরের পর বছর ধরে যা দেখছি তা হল, ইসরায়েল এবং ইহুদিবাদীরা সবসময় গাজার অসহায় মানুষ, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত মানুষের ওপর হামলা করছে এবং তারা কোনো জবাবদিহিতা ছাড়া আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই, তেল আবিবের মতো একটি শহরকে আক্রমণ করা এবং এত বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হতে দেখা সত্যিই আশ্চর্যজনক ছিল।

আমার মনে হয় ইসরাইলে ইরানের হামলার ঘটনায় পুরো বিশ্ব একই সাথে হতবাক এবং খুশি হয়েছিল। অনেকের জন্য, এটি ছিল স্বস্তির মুহূর্ত, কারণ অবশেষে কেউ একজন এই অপরাধী ইসরাইলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

আপনি কোথা থেকে খবরাখবর পান এবং যদি মূলধারার মিডিয়াকে সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে তুলনা করেনতাহলে আপনি এটা কিভাবে করবেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মূলধারার মিডিয়ার অবস্থা খুবই হাস্যকর। যদি আপনি তাদের প্রকৃত চিত্র লক্ষ্য করেন তাহলে তাদের অযৌক্তিক অবস্থান এবং হাস্যকর  অনেক কিছু দেখতে পাবেন। আমেরিকায় আমরা প্রকৃত খবর পাই একমাত্র সোশ্যাল মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। কারণ সমস্ত পশ্চিমা মিডিয়া চ্যানেল কেবল রাষ্ট্রীয় প্রচার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

আজফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি বিশ্বব্যাপী সমর্থন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসরায়েলের উপর ইরানের আক্রমণের পর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইরানের অবস্থানকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন

অন্তত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফিলিস্তিনের সমর্থনে গণহত্যা বিরোধী আন্দোলন চলার একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ইরানের অবস্থানকে আমেরিকার জনগণের মনে ইরান সম্পর্কে একটি ইতিবাচক অবস্থান তৈরি করেছে।  

এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইরান এবং ইরানি জনগণের সম্পর্কে পরিচালিত বহু বছর এবং বহু দশক ধরে চলা নেতিবাচক প্রচারণার ওপর আঘাত হেনেছে। আমার মতে, এটি খুবই ইতিবাচক এবং  এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ইরান ইতিহাসের ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছে; ইরান ফিলিস্তিনের সাথে আছে এবং ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের  অপরাধযজ্ঞ ও গণহত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

গাজালেবানন এবং অন্যান্য অঞ্চলে ইসরায়েলি অভিযানের সময়বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। ইসরায়েল ইরানের ১০ জনেরও বেশি সাংবাদিককে হত্যা করেছে।  আপনার কি মনে হয় ইসরায়েল সাংবাদিক এবং মিডিয়াকে টার্গেট করেছে

আমার মনে হয় এর কারণ বেশ স্পষ্ট, তারা চায় না সত্য বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছাক। এখন পর্যন্ত, তারা কেবল গাজাতেই ২০০ জনেরও বেশি সাংবাদিককে হত্যা করেছে, কারণ তারা চায় না যে বিশ্ববাসী তাদের অপরাধী কর্মকাণ্ড দেখুক।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha