ইরানের জাতীয় রেডিও-টিভি'র ২ সাংবাদিককে হত্যার নিন্দা জানাল ইউনেস্কো

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গত ১৬ জুন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রেডিও ও টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে ইহুদিবাদী ইসরাইলের হামলায় দুই সাংবাদিক নিমা রাজাবপুর ও মাসুমা আজিমি শহীদ হয়েছেন। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক বিষয়ে এই ঘটনার দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।
ইউনেস্কোর মহাপরিচালক জোর দিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী গণমাধ্যমের অবকাঠামোগুলো বেসামরিক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় সেগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা সবার দায়িত্ব।
তিনি আরও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২২২২ নম্বর প্রস্তাব অনুসরণের আহ্বান জানান। সশস্ত্র সংঘাতের সময় গণমাধ্যমকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে ঐ প্রস্তাবে নির্দেশনা রয়েছে।
Your Comment