বাংলাদেশের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি কর্তৃক আবনা নিউজ এজেন্সিতে পরিদর্শন / আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গণমাধ্যম সমন্বয়ের উপর জোর।

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের এবং নেপালের আল-মুস্তফাআন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার প্রতিনিধি হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন “শাহাব উদ্দিন মাশাইখি উপস্থিত হয়ে আবনা সংবাদ সংস্থা পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময়, হুজ্জাতুল ইসলাম মাশাইখি এবং আবনা নিউজ এজেন্সির দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক “হাসান সাদরাই আরিফ” -এর উপস্থিতিতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক ক্ষমতা এবং সমন্বয় ব্যবহার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
এই বৈঠকে হুজ্জাতুল ইসলাম মাশাইখি বাংলাদেশের সম্ভাবনাগুলির উল্লেখ করে বলেন: এই দেশটি আহলে বাইত (আঃ) -এর দেশ এবং বাংলাদেশের জনগণ আহলে বাইত (আঃ) -এর প্রতি আগ্রহী, যদিও ওহাবীবাদী ধারার কার্যকলাপ এটিকে হুমকির মুখে ফেলেছে। বাংলাদেশের জনগণ ইরান এবং আহলে বাইত (আঃ) -এর আদর্শের প্রতি আগ্রহী এবং এই দেশের সুন্নী নেতারা যখন আহলে বাইত (আঃ) -এর নাম শোনেন, তখন আহলে বাইত (আঃ) -এর প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে তাদের চোখে জল চলে আসে। তিনি বলেন যে বাংলাদেশে একটি চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি আরও যোগ করেন: বাংলাদেশের জনগণের আহলে বাইত (আঃ) -এর আদর্শের প্রতি আগ্রহকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই দেশে মধ্য-শা’বানের স্মরণে বড় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং আশুরার দিন বাংলাদেশে সরকারি ছুটি থাকে।
বাংলাদেশের আল-মুস্তফা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার প্রতিনিধি আবনা সংবাদ সংস্থার সাথে এই সংস্থার সমন্বিত ও ধারাবাহিক সহযোগিতার উপর জোর দিয়ে বাংলাদেশে আবনা সংবাদ সংস্থার একটি অফিস স্থাপন এবং বাংলাদেশে আহলে বাইত (আঃ) সম্পর্কিত সংবাদ ও ঘটনাবলী কভার করার জন্য আবনার সাংবাদিকদের লজিস্টিক সহায়তার জন্য বাংলাদেশের আল-মুস্তফা শাখার প্রতিনিধির প্রস্তুতির কথা জানান।
হাসান সাদরাই আরিফ এই বৈঠকে বাংলাদেশে আহলে বাইত (আঃ) -এর অনুসারীদের ঘটনা ও সংবাদ প্রতিফলিত করার জন্য আহলে বাইত (আঃ) সংবাদ সংস্থার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে, আবনা এবং আল-মুস্তফা প্রতিনিধির মধ্যে সহযোগিতা এবং সমন্বয়কে অপরিহার্য বলে মনে করেন।
উল্লেখ্য যে, আহলে বাইত সংবাদ সংস্থা - আবনা, একটি ২৭-ভাষা বিশিষ্ট সংবাদ সংস্থা যা বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় ঘটনাবলী, বিশেষ করে আহলে বাইত (আঃ) -এর অনুসারীদের সংবাদ প্রতিফলিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই সংবাদ সংস্থার মূল লক্ষ্য আন্তর্জাতিক অঙ্গন এবং গণমাধ্যম কূটনীতিতে।
