পশ্চিম তীর ও জর্ডান উপত্যকা গ্রাসের ইসরাইলি পদক্ষেপে হিজবুল্লাহ'র তীব্র নিন্দা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার ফিলিস্তিনিদের ওপর ক্রমবর্ধমান গণহত্যা, দুর্ভিক্ষ বা ক্ষুধা ও অবরোধ চাপিয়ে দিয়ে ইসরাইল সেখানে কথিত ইহুদিবাদী রাষ্ট্র পাকাপোক্ত করার তালমুদিয় স্বপ্ন দেখছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। লেবাননের জনপ্রিয় এই আন্দোলনের বিবৃতিতে ইসরাইলের ওই পদক্ষেপকে সব ধরনের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও আইনের লঙ্ঘন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।
ইসরাইলি দানব ফিলিস্তিন তথা পশ্চিম তীর ও জেরুজালেম আলকুদস গ্রাস করেই সন্তুষ্ট থাকবে না, একইসঙ্গে গোটা অঞ্চলকে গ্রাস করার ষড়যন্ত্র করছে বলে হিজবুল্লাহর বিবৃতিতে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়। ইসরাইল লেবানন, সিরিয়া ও ইয়েমেনে হামলা চালিয়ে ও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার শয়তানি তৎপরতার বিস্তার ঘটিয়ে চলছে এবং এইসব তৎপরতায় বাধা দেয়া না হলে কেউই নিরাপদ থাকবে না বলে ওই বিবৃতিতে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।
হিজবুল্লাহ সংগ্রামী ফিলিস্তিনিদের প্রতি এই আন্দোলনের নীতিগত ও অবিচল সমর্থন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে বিবৃতিতে আরও বলেছে, সংগ্রামী মুজাহিদরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইসরাইলের ষড়যন্ত্রগুলো বানচাল করবে।
হিজবুল্লাহ আরও বলেছে, ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থন দেয়া সব আরব, মুসলিম ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণের দায়িত্ব। ইসরাইলি ষড়যন্ত্রগুলো নস্যাতের লক্ষ্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে বলে এই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
Your Comment