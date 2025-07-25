জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত দ্বীনের জন্য লড়তে চাই: জামায়াত আমির

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, দেশে অনেক শাসন দেখেছি যা শাসন ছিল না, শোষণ ছিল। আমরা সৎ মানুষের শাসন চাই। আল্লাহর কোরআনের শাসন চাই।
তিনি বলেন, জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত দ্বীনের জন্য লড়তে চাই। বিদায় নিতে চাই শহীদ হিসেবে। শহীদের রক্তাক্ত চাদর পরে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে চাই।
মঙ্গলবার (২২ জুলাই) খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে স্থানীয় চালনা বিল্লালিয়া আলিম মাদরাসা ময়দানের পথসভায় প্রধান অতিথির ভাষনে তিনি এসব কথা বলেন।
দাকোপ উপজেলার ভারপ্রাপ্ত আমির মাওলানা আকতার হোসেনের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাওলানা মো. ওয়াহিদুজ্জামানের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।
