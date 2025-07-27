আরাকচি: কূটনীতি ও যুদ্ধক্ষেত্র, ইসরায়েলের অপরাধ মোকাবিলায় ইরানের দুটি ডানা

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি আজ (শনিবার) ২৫শে জুলাই, প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এক বৈঠকে ১২ দিনের যুদ্ধ চলাকালীন এবং এর পরে কূটনৈতিক অঙ্গনের কার্যক্রম এবং কূটনীতি ও যুদ্ধক্ষেত্রের সমন্বয় ব্যাখ্যা করেন।
তিনি আরও বলেন: "পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সবাই সামরিক বাহিনীর পাশে ছিলেন এবং ১২ দিনের যুদ্ধ ছিল যুদ্ধক্ষেত্র ও কূটনীতির মধ্যে সমন্বয়ের একটি অন্যতম উদাহরণ।"
কূটনৈতিক সংস্থার প্রধান বলেন: "আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বীরত্বের সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করেছে। এর পাশাপাশি, কূটনৈতিক অঙ্গনের সৈনিকরা দিনরাত মাঠে উপস্থিত ছিলেন। ১৩ই জুন হামলার দিন সকাল ছয়টায় কর্মকর্তারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত হন এবং এই সময়েও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ছিলেন এবং কিছু রাতে তারা বাড়িতেও যাননি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েই ছিলেন।"
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন: "আমাদের বাহিনী ইরানের জনগণের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং একটি সুস্পষ্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার বৈধতার পক্ষেও কাজ করেছে। অবশ্যই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারের একটি অংশ। সরকার সামগ্রিকভাবে উজ্জ্বল কর্মক্ষমতা দেখিয়েছে।"
আরাকচি আরও বলেন: "শত্রুকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করা এবং বিনা শর্তে যুদ্ধবিরতির অনুরোধ করানোর কারণ ছিল সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরোধ এবং দেশের বিষয়াবলি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে সরকারের অসাধারণ ব্যবস্থাপনা, যাতে কোনোরকম ব্যাহত, দুর্বলতা বা ত্রুটি না ঘটে এবং সরকার অত্যন্ত উজ্জ্বল কর্মক্ষমতা দেখায়।"
তিনি বলেন: "মাঠে জনগণের প্রতিরোধ এবং কূটনীতির ক্ষেত্রে আপনাদের সৈনিকদের প্রতিরোধের পাশাপাশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও ১২ দিনের মধ্যে অসংখ্য কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন: 'টেলিফোন কল, বিদেশে ইরানের দূতাবাসগুলির কার্যক্রম ইত্যাদি-এর ফলস্বরূপ, বিশ্বের ১২০টিরও বেশি দেশ ইরানের বিরুদ্ধে এই হামলাগুলির নিন্দা করেছে এবং ইরানের প্রতি সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করেছে।'"
আরাকচি আরও বলেন: "জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এবং গভর্নর কাউন্সিল ছাড়া, যাদের দায়িত্ব স্পষ্ট, এমন কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ছিল না যা ইরানকে সমর্থন করেনি। সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, পারস্য উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ, আরব লীগ এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং বিশ্বের অনেক কর্মকর্তা ইরানের জনগণের বৈধতা স্বীকার করেছেন, বিশেষত যখন ইরান আক্রান্ত হয়েছিল তখন এটি কূটনীতি পরিচালনা করছিল এবং কূটনৈতিক আলোচনায় জড়িত ছিল। এটি দেখিয়েছে যে কে কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কূটনৈতিক উপায় ব্যবহার করে এবং কারা শক্তি, ধমক এবং আধিপত্যের পিছনে ছুটছে। এবং এটি এই ১২ দিনের এই পথে ইরানের জনগণের বৈধতা প্রমাণ করেছে এবং এই বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"
কূটনৈতিক সংস্থার প্রধান আরও বলেন যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজ ও প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অব্যাহত থাকবে।
তিনি বলেন: "রাষ্ট্রপতির আইনি বিভাগের সাথে আমরা সংঘটিত অপরাধের নথিভুক্ত করছি। গত কয়েক দিন ধরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গাজার বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছে এবং এই বিষয়ে টেলিফোন কল করা হয়েছে। গতকাল বেশ কয়েকটি টেলিফোন কল করা হয়েছিল যাতে গাজার অপরাধ বন্ধ করতে এবং প্রতিরোধ করতে, ক্ষুধাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে এবং খাবার ও ওষুধের অবরোধে মানুষকে আটকে রেখে যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত আলোচনায় রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করতে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তবে গাজার জনগণের প্রতিরোধের কারণে তারা এই বিষয়েও ব্যর্থ হয়েছে।"
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন: "যে জিনিসটি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা ছিল জনাব পেজেশকিয়ানের মনোবল, যার সাথে আমি যোগাযোগে ছিলাম যাতে নির্দেশিকা পেতে পারি এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারি এবং কঠিন পরিস্থিতিতে তার শক্তিশালী ও সতেজ মনোবল ব্যবহার করতে পারি।"
