গাজার পথে যাচ্ছিল জাহাজ, আটক করে নিল ইসরায়েল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় মানবিক সহায়তা নিয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক সংগঠন ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের (এফএফসি) জাহাজ ‘হান্দালা’কে আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে আটক করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। ফ্লোটিলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শনিবার (২৬ জুলাই) স্থানীয় সময় রাত পৌনে ১২টার দিকে গাজা উপকূল থেকে প্রায় ৪৭ কিলোমিটার দূরে এই ঘটনা ঘটে।
এফএফসি এক বিবৃতিতে জানায়, ইসরায়েলি বাহিনী জাহাজটিতে থাকা ক্যামেরা জব্দ করে তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেয় এবং এরপর থেকে জাহাজের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। ফ্লোটিলার দাবি, আন্তর্জাতিক জলসীমায় এই অভিযান চালিয়ে ইসরায়েল সমুদ্র আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করেছে।
জাহাজ ‘হান্দালা’তে ছিল শিশুখাদ্য, ডায়াপার, ওষুধ ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী, যা গাজার অবরুদ্ধ মানুষের জন্য পাঠানো হচ্ছিল। ফ্লোটিলা আরও জানায়, আটক হওয়া জাহাজে ১০টি দেশের মোট ২১ জন আরোহী ছিলেন। তাদের মধ্যে ১৯ জন আন্তর্জাতিক অধিকারকর্মী এবং ২ জন আল–জাজিরার সাংবাদিক।
ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে হামাস একে ‘জলদস্যুতা’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে এই ঘটনার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে হামাস বলেছে, “এই ধরনের হামলার জন্য আমরা নেতানিয়াহু সরকারকে সম্পূর্ণ দায়ী করছি। গাজা অবরোধ না ওঠা পর্যন্ত ত্রাণবাহী জাহাজের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।”
অধিকারকর্মীদের সাহসিকতার প্রশংসা করে হামাস আরও বলেছে, “ইহুদিবাদীদের হুমকির মধ্যেও তাদের বার্তা গাজাবাসী এবং বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছেছে।”
