গুরুতর আঘাতের কারণে একজন জায়নবাদী সেনা নিহত

আহলুল বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা – আবনা-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে যে, গাজার দক্ষিণে গত সপ্তাহে সংঘর্ষের সময় গুরুতর আঘাতের কারণে তাদের একজন সেনা নিহত হয়েছে।
ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, ৭৪৯তম ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়নের রিজার্ভ সার্জেন্ট প্রথম শ্রেণীর "বেজালেল ইয়েশুয়া" গত সপ্তাহে গাজার দক্ষিণে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাথে সংঘর্ষের সময় আহত হওয়ার কারণে মারা গেছেন।
এই ইহুদিবাদী সেনা কয়েকদিন আগে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একটি সামরিক গাড়ির পথে বোমা বিস্ফোরণের ফলে গুরুতর আহত হয়েছিল।
ইসরায়েলি গণমাধ্যম শনিবার রাতে আরও জানিয়েছে যে, গাজা উপত্যকার দক্ষিণে খান ইউনিসে কাসসাম ব্রিগেড কর্তৃক ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একটি সাঁজোয়া যানের ওপর হামলার পর এই শাসকগোষ্ঠীর আরও চার সেনা নিহত হয়েছে।
