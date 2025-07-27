লেবাননের দক্ষিণে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় ৩ জন শহীদ

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আজ শনিবার লেবাননের দক্ষিণে টায়ার (صور) অঞ্চলের দু'টি গ্রাম "দবাল (دبعال) ও আল-সুওয়াইরি (الصوَیری)"-তে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় তিন জন শহীদ হয়েছেন।
লেবাননের জাতীয় বার্তা সংস্থা দুটি পৃথক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, একটি ইসরায়েলি ড্রোন দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে দাবাল গ্রামে একটি বাড়িতে আঘাত হানে, যার ফলে দু'জন নিহত হন। তৃতীয় ব্যক্তিটি আল-তুয়াইরি-সারিফা (الطویری–صَریفا) সড়কে আরেকটি ড্রোনের হামলায় একটি গাড়ির ওপর হামলার ফলে মারা যান।
এদিকে, উল্লিখিত সংস্থাটি জানিয়েছে যে, ইসরায়েলি গোয়েন্দা ড্রোনগুলো লেবাননের দক্ষিণে সাইদা (صيدا) অঞ্চলের আল-কাসিমিয়াহ, আজরারিয়াহ এবং আনসারিয়াহ শহর ও গ্রামগুলির ওপর নিচু উচ্চতায় উড়েছে।
এছাড়াও, "হার্মেস ৯০০" (Hermes 900) মডেলের একটি ড্রোন নাবতিয়াহ প্রদেশের আরব সালিম, হাবুশ এবং আল-ওয়াদি আল-আখদার (الوادی الأخضر) এলাকার ওপর মধ্যম উচ্চতায় উড়েছে।
অন্যদিকে, লেবাননের সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, ইসরায়েলের একটি বিস্ফোরকবাহী ড্রোন মারজায়ুন (مرجعیون) জেলার মিস আল-জাবাল (میسالجبل) এলাকায় বিধ্বস্ত হয়েছে।
এই ড্রোনের ছবি প্রকাশিত হয়েছে এবং লেবাননের সেনাবাহিনী বিস্ফোরণের আগে এর বিস্ফোরক দ্রব্য নিষ্ক্রিয় করে, এবং তারপরে ড্রোনটিকে আরও তদন্তের জন্য একটি বিশেষ ইউনিটে স্থানান্তর করে।
অন্যদিকে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, লেবাননের দক্ষিণে একটি সামরিক ড্রোন হিজবুল্লাহর বিন্ট জেবেল (بنت جبیل) শাখার কমান্ডারদের একজন "আলী আব্দুল কাদির ইসমাইল"কে হত্যা করেছে।
গত নভেম্বরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এখনও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, দাবি করছে যে তারা হিজবুল্লাহর অবস্থান এবং তার সামরিক অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করছে।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৮ই অক্টোবর ইসরায়েল লেবাননে হামলা শুরু করে, যা ২০২৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে পরিণত হয়। এই যুদ্ধ এখন পর্যন্ত ৪ হাজারেরও বেশি শহীদ এবং প্রায় ১৭ হাজার আহত রেখে গেছে। ২০২৪ সালের ২৭শে নভেম্বর হিজবুল্লাহ এবং ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়, তবে ইসরায়েল এ পর্যন্ত ৩ হাজারেরও বেশি বার এটি লঙ্ঘন করেছে, যার ফলে ২৬০ জন শহীদ এবং ৫৬৩ জন আহত হয়েছেন।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী লেবাননের দক্ষিণের কিছু অংশ থেকে পিছু হটেছে, তবে তারা এখনও লেবাননের ভূখণ্ডে অবস্থিত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পাহাড় দখল করে রেখেছে, যা তারা সাম্প্রতিক যুদ্ধে দখল করেছিল।
Your Comment