জাতিসংঘ: আফগানিস্তান বিশ্বের সবচেয়ে তীব্র নারী অধিকার সংকটের মুখোমুখি

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে যে তালেবানের শাসনাধীন আফগানিস্তান বিশ্বব্যাপী নারী অধিকারের সবচেয়ে গভীর সংকটের মুখোমুখি। এই প্রতিবেদনে নারীদের বিরুদ্ধে ৮০টিরও বেশি নিষেধাজ্ঞা জারি করার কথা বলা হয়েছে, তবে একই সাথে জোর দেওয়া হয়েছে যে অনেক নারী এখনও শিক্ষা, কাজ এবং সামাজিক অঙ্গনে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত আছেন।
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতিসংঘ এবং ২০০টি নারী-কেন্দ্রিক সংস্থার সহযোগিতার মাধ্যমে ১৬ হাজারেরও বেশি নারী দক্ষতা প্রশিক্ষণ, ক্ষমতায়ন এবং নিরাপদ স্থানের সুবিধা পেয়েছেন।
এছাড়াও, দূরবর্তী অঞ্চলে, বিশেষ করে নুরিস্তানে, ১৩০টি সাক্ষরতা কমিটি প্রতিষ্ঠা করাকে নারীদের সচেতনতা ও জীবিকা উন্নয়নে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।
