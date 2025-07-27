ওয়াশিংটন ও প্যারিসের ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে সংঘাত

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফ্রান্সের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং এটিকে "বিবেচনাহীন সিদ্ধান্ত" বলে অভিহিত করেছেন। ইরনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, রুবিও শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে লিখেছেন: "যুক্তরাষ্ট্র ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ফিলিস্তিন সরকারকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।"
তিনি আরও বলেন: "এই বিবেচনাহীন সিদ্ধান্ত কেবল হামাসের প্রচারণাকেই সাহায্য করবে এবং শান্তিকে বিলম্বিত করবে। এটি ৭ই অক্টোবরের (১৫ই মে, ২০২৪) ক্ষতিগ্রস্তদের মুখের উপর একটি চপেটাঘাত।" যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থান মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে ওয়াশিংটন ও প্যারিসের মধ্যে মতবিরোধের ইঙ্গিত দেয়।
ফরাসি প্রেসিডেন্ট বৃহস্পতিবার রাতে ঘোষণা করেন যে, "প্যারিস ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে" এবং এই সিদ্ধান্ত সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। ম্যাক্রোঁ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে লিখেছেন: "শান্তি সম্ভব" এবং এই সিদ্ধান্তটি তিনি "মধ্যপ্রাচ্যে একটি টেকসই ও ন্যায্য শান্তির প্রতি তার ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির কারণে" গ্রহণ করেছেন।
তিনি গাজায় "অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা, সমস্ত ইহুদিবাদী বন্দীদের মুক্তি এবং গাজার জনগণের জন্য ব্যাপক মানবিক সহায়তা পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা"র ওপরও জোর দিয়েছেন এবং "হামাসকে নিরস্ত্র করা" এবং গাজা পুনর্গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন।
ফ্রান্সের এই পদক্ষেপ হামাস আন্দোলনের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। এই আন্দোলন এক বিবৃতিতে ম্যাক্রোঁর অবস্থানকে "আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের একটি লক্ষণ এবং বাস্তবতা বিকৃত করা ও জনমতকে ভুল পথে চালিত করার ইহুদিবাদী শাসন ব্যবস্থার প্রচেষ্টার ব্যর্থতার উপর জোর" হিসেবে বর্ণনা করেছে।
এছাড়াও, স্পেন ও আয়ারল্যান্ড ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফ্রান্সের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে এবং এটিকে "দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান" বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছে। অন্যদিকে, ব্লুমবার্গ জানিয়েছে যে, গাজা উপত্যকায় মানবিক পরিস্থিতির অবনতির কারণে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারও তার সিনিয়র সরকারি সদস্য এবং ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর চাপে রয়েছেন যাতে তিনি যত দ্রুত সম্ভব ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন।
Your Comment