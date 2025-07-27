আফ্রিকায় আইএসআইএল-এর নীরব বিস্তার / বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত পেরিয়ে এক হুমকি

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইথিওপিয়ার নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোষণা করেছে যে, তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আইএসআইএল-এর সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে ৮২ জনকে আটক করেছে; এই বিষয়টি আবারও পূর্ব আফ্রিকায় এই গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান কার্যকলাপের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।
যদিও আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে আইএসআইএল-এর কার্যকলাপ বিশ্ব নিরাপত্তার আলোচ্যসূচির একটি স্থায়ী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে পূর্ব আফ্রিকাও কয়েকটি দেশে এই গোষ্ঠীর সক্রিয় শাখাগুলির আবাসস্থল, যা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়টি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হিসেবে আইএসআইএল-এর কার্যকলাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।
আইএসআইএল-এর মনোযোগ আফ্রিকার দিকে মোড় নেওয়া
সিরিয়া ও ইরাকে আইএসআইএল-এর প্রধান ঘাঁটিগুলিতে ব্যাপক পরাজয় এর প্রসারের কৌশলে একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত ছিল এবং এর ফলে এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব তার পূর্ববর্তী কার্যক্রমের কেন্দ্র থেকে ভৌগোলিকভাবে আরও দূরবর্তী অঞ্চলের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। হেগের "সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক কেন্দ্র" দ্বারা প্রকাশিত একটি মূল্যায়ন দেখাচ্ছে যে, ২০১৯ সাল থেকে আইএসআইএল মৌলিক কাঠামোগত ও কার্যকারিতামূলক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে এবং এখন আঞ্চলিক শাখাগুলির একটি গতিশীল নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করে যা অভূতপূর্ব মাত্রার স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করে। এছাড়াও, এই গোষ্ঠী তার নমনীয়তা ও স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য একটি অ-হায়ারার্কিক্যাল কাঠামো এবং বিকেন্দ্রীভূত কার্যক্রমের দিকে এগোচ্ছে।
এই প্রেক্ষাপটে, আফ্রিকা মহাদেশ আইএসআইএল-এর প্রধান মনোযোগের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। "মার্কিন জাতীয় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কেন্দ্র"-এর প্রধান "ব্রেট হলমগ্রেন" এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন: আইএসআইএল স্পষ্টভাবে আফ্রিকাকে তার অগ্রাধিকার দিয়েছে। আফ্রিকায় আইএসআইএল-এর হুমকি মার্কিন স্বার্থের জন্য অন্যতম বৃহত্তম দীর্ঘমেয়াদী হুমকি হতে পারে।
সোমালিয়ায় আইএসআইএল
সাহেল অঞ্চলে আইএসআইএল-এর দ্রুত বৃদ্ধি সত্ত্বেও, পূর্ব আফ্রিকা, বিশেষ করে সোমালিয়াও এই গোষ্ঠীর কার্যকলাপের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। "মুস্তাফা হাসান" - নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ-এর একটি বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে যে, দুর্বল শাসন, গভীর শিকড়যুক্ত উপজাতীয় বিভাজন এবং তার কৌশলগত অবস্থান সহ সোমালিয়া আইএসআইএল-এর জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছে। "ওয়াশিংটন ইনস্টিটিউট ফর নিয়ার ইস্ট পলিসি"-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বৈশিষ্ট্যগুলো সোমালিয়াকে আইএসআইএল-এর প্রসারের অন্যতম অগ্রাধিকার দিয়েছে। এছাড়াও, ইয়েমেন এবং লোহিত সাগরের সাথে এর নৈকট্য অভিযান ও চোরাচালানের জন্য লজিস্টিক সুবিধা প্রদান করে।
দুর্বল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক সংকট কর্মী নিয়োগ এবং ঘাঁটি তৈরির সুযোগ তৈরি করেছে। আইএসআইএল এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সোমালিয়াকে পূর্ব আফ্রিকায় তার প্রধান কার্যক্রমের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করছে এবং স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সাথে একীভূত হয়ে আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তার প্রভাব বিস্তার করেছে।
২০১৫ সালে, আল-শাবাব গোষ্ঠী (আল-কায়েদার সাথে যুক্ত) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আইএসআইএল সোমালিয়া গঠিত হয় এবং আনুগত্য ঘোষণার পর, ২০১৮ সালে আইএসআইএল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে সোমালিয়ার শাখা হিসেবে স্বীকৃত হয়। এই শাখার প্রধান কার্যকলাপ পুন্টল্যান্ড রাজ্যের বারি অঞ্চলে, যা পাহাড়ি এবং দুর্বল শাসনের অধীনে।
সোমালিয়ায় আইএসআইএল-এর সৈন্যদের সংখ্যা নিয়ে অনুমান ভিন্ন; কিছু আমেরিকান সূত্র এটিকে ৭০০ থেকে ১৫০০ জনের মধ্যে অনুমান করেছে, যখন "সুফান সেন্টার" এই সংখ্যা প্রায় ১০০০ বলে মনে করে। এই গোষ্ঠী সম্প্রতি বিদেশী সৈন্যদেরও আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই শাখার প্রধান নেতাদের মধ্যে রয়েছেন আবদুলকাদির মুমিন (সোমালিয়া শাখার প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা), আবদুলরহমান ফাহি ইসা (অপারেশনাল কমান্ডার) এবং আবদুলওয়ালি মোহাম্মদ ইউসুফ (অর্থ বিভাগের প্রধান)। তৃতীয় ব্যক্তিকে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা করেছে।
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোতে আইএসআইএল
কঙ্গোতে আইএসআইএল-এর শাখা বিদ্রোহী গোষ্ঠী "ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস" (ADF) থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার শিকড় উগান্ডায় এবং এটি পূর্ব কঙ্গোকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। ২০১৭ সালে, এই গোষ্ঠীর প্রধান শাখাগুলির মধ্যে একটি আইএসআইএল-এর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। ২০১৯ সালে, সিরিয়ায় আইএসআইএল-এর নেতারা মুসা বালুকোর নেতৃত্বে এই গোষ্ঠীকে কঙ্গোতে আইএসআইএল-এর অফিসিয়াল শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কিছু গবেষক এই শাখাকে মধ্য আফ্রিকায় আইএসআইএল-এর বৃহত্তর শাখার অংশ বলে মনে করেন।
এই গোষ্ঠী মূলত পূর্ব কঙ্গোর "কিভু" এবং "ইতুরি" প্রদেশে সক্রিয় এবং এর কার্যক্রম উগান্ডা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সরকারি অনুমান অনুযায়ী, এই শাখার সদস্য সংখ্যা ৫০০ থেকে ১৫০০ জনের মধ্যে।
মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই গোষ্ঠীর সদস্যরা বুরুন্ডি, তানজানিয়া, সোমালিয়া এবং কেনিয়ার মতো বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে, তবে সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ (নেতাদের সহ) উগান্ডার নাগরিক। ২০২১ সালের মার্চ মাসে, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এই গোষ্ঠীকে একটি বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন এবং এর নেতাকে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা করে।
মোজাম্বিকে আইএসআইএল
"সশস্ত্র সংঘাতের অবস্থান ও ঘটনা" উদ্যোগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোজাম্বিকে আইএসআইএল-এর শাখা ২০১৭ সালের অক্টোবরে স্থানীয় নাম "আল-সুন্নাহ ওয়া আল-জামায়াহ" বা "হারাকাত আল-শাবাব" নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং ব্যাপক সহিংসতা ব্যবহারের জন্য খ্যাতি লাভ করে। যদিও এই গোষ্ঠীটি ২০১৮ সাল থেকে "মধ্য আফ্রিকায় আইএসআইএল"-এর উপ-শাখা হিসেবে পরিচিত ছিল, ২০২২ সালে এটি একটি স্বাধীন শাখা হিসেবে স্বীকৃত হয়।
এই গোষ্ঠীর শিকড় পূর্ব আফ্রিকার সালাফি জিহাদি নেটওয়ার্কের দিকে ফিরে যায়, যা ২০০৭ সাল থেকে উত্তর মোজাম্বিকে সক্রিয় ছিল।
মোজাম্বিকে আইএসআইএল মূলত দেশের উত্তর দিকের "কাবো দেলগাদো" প্রদেশে, বিশেষ করে মাকোমিয়া, মোসিমবোয়া দা প্রায়া এবং বালমা অঞ্চলে সক্রিয়। এই শাখার সৈন্যদের সংখ্যা ৩০০ থেকে ১০০০ জনের মধ্যে অনুমান করা হয়; যেখানে ২০২০ সালে এর সংখ্যা প্রায় ২৫০০ জন অনুমান করা হয়েছিল। এই হ্রাসের কারণ হল তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের তীব্রতা।
আইএসআইএল-এর নিয়োগ কৌশল ও অভিযান
পূর্ব আফ্রিকায় আইএসআইএল-এর শাখাগুলো কর্মী নিয়োগের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে। মোজাম্বিকে, এই গোষ্ঠী মূলত "মুয়ানি" এবং "মাকুয়া" জাতিগোষ্ঠীর অসন্তুষ্ট যুবকদের সামাজিক অসন্তোষ, দারিদ্র্য, জাতিগত ও ধর্মীয় বৈষম্যকে কাজে লাগিয়ে আকর্ষণ করে।
সোমালিয়ায়, এই গোষ্ঠী "হিজরত", "মাদাদ" এবং "তামকিন" এর মতো ধারণাগুলোকে একত্রিত করেছে এবং এই দেশটিকে বিদেশী যোদ্ধাদের অভিবাসনের জন্য একটি নিরাপদ ভূমি হিসেবে উপস্থাপন করে। আইএসআইএল অন্যান্য অঞ্চলেও একই ধরনের মডেল অনুসরণ করে: বিদ্যমান বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিতে অনুপ্রবেশ, নিরাপত্তা দুর্বলতা ব্যবহার করা এবং একই ধরনের আদর্শিক বিশ্বাস সম্পন্ন বিদেশী যোদ্ধাদের আকর্ষণ করা।
আফ্রিকায় আইএসআইএল-এর অর্থনৈতিক ভূমিকা ও আর্থিক উৎস
মধ্যপ্রাচ্য থেকে আইএসআইএল-এর পিছু হটার সাথে সাথে, আফ্রিকার শাখাগুলি এর অর্থায়নে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর মধ্যে সোমালিয়ার শাখা অন্যতম লাভজনক বলে বিবেচিত হয়।
সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কেন্দ্র (CTC)-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই শাখা ২০২২ সালে প্রায় ৬ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যার একটি অংশ যারা মুক্তিপণ দেয়নি তাদের বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে।
সুফান সেন্টারও সোমালিয়ায় আইএসআইএল-কে এই গোষ্ঠীর বিশ্বব্যাপী আর্থিক শৃঙ্খলার অন্যতম প্রধান লিঙ্ক হিসেবে উল্লেখ করেছে। এই শাখার "আল-কারার" অফিস আর্থিক সংস্থান, লজিস্টিক কার্যক্রম এবং আফ্রিকার অন্যান্য শাখায় আয় প্রেরণের জন্য দায়ী।
কঙ্গোতে, আইএসআইএল সোনার খনি এবং ম্যানুয়াল উত্তোলন প্রকল্প থেকে কর আদায়ের মাধ্যমে আর্থিক সংস্থান সংগ্রহ করে।
২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইএসআইএল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আফ্রিকায় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী চাপ মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে কম এবং এই বিষয়টি আফ্রিকান উৎসের উপর নির্ভরতা বাড়িয়েছে। এছাড়াও, নগদ অর্থের পরিবর্তে ডিজিটাল মুদ্রার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এই প্রবণতায় স্পষ্ট।
পূর্ব আফ্রিকায় আইএসআইএল-এর কার্যকলাপের পরিণতি
সহিংসতা বৃদ্ধি এবং আইএসআইএল-এর প্রভাবাধীন অঞ্চলের বিস্তৃতি পূর্ব আফ্রিকার সরকার ও সমাজগুলির জন্য গুরুতর নিরাপত্তা হুমকি সৃষ্টি করেছে।
উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে কঙ্গোতে আইএসআইএল-এর কার্যকলাপ ২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে প্রায় ২১০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের আন্তঃসীমান্ত কার্যক্রমগুলি সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিণতিগুলির মধ্যে অন্যতম।
এই প্রেক্ষাপটে, ইথিওপিয়া একটি স্পষ্ট উদাহরণ; যেখানে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা ৮২ জন আইএসআইএল সদস্যকে শনাক্ত করার কথা জানিয়েছেন, যারা সোমালিয়ার পুন্টল্যান্ডে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। এই ব্যক্তিরা ইথিওপিয়ায় লজিস্টিক, আর্থিক, গোয়েন্দা এবং কর্মী নিয়োগের কার্যক্রমে জড়িত ছিল।
রাজনৈতিক স্তরে, আইএসআইএল-এর কার্যকলাপ সরকারগুলির ক্ষমতাকে দুর্বল করে এবং বিকল্প কাঠামো তৈরি করার জন্য নিরাপত্তা শূন্যতাকে কাজে লাগায়; যা জাতি গঠন প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করার পাশাপাশি অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকেও মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে ফেলে।
Your Comment