গাজায় আন্তর্জাতিক আইনসহ সবই লঙ্ঘন করছে ইসরায়েল: অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েল গাজায় আন্তর্জাতিক আইনসহ সবই লঙ্ঘন করছে বলে মন্তব্য করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ।
তিনি বলেছেন, “গাজায় ত্রাণ ঢুকতে ইসরাইলের অবরোধ মানবিকতা, নৈতিকতা এবং আন্তর্জাতিক আইন- সবকিছুরই লঙ্ঘন।”
সরকারি সম্প্রচার সংস্থা এবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আলবানিজ বলেন, “সবাই দেখতে পাচ্ছে মার্চে ইসরায়েল যে সিদ্ধান্ত নিয়ে খাদ্য প্রবাহ বন্ধ করেছে, তা স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের শামিল। এটি মানবিকতারও অবমাননা।”
তিনি আরও বলেন, “গাজার জনগণের কাছে খাদ্য ও ত্রাণ পৌঁছানো আটকে দেওয়া শুধু আইনের দৃষ্টিতেই নয়, নৈতিকতার দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য নয়।”
ফ্রান্সের মতো ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রশ্নে আলবানিজ জানান, “তার সরকার ‘তাৎক্ষণিকভাবে’ এমন কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না।”
তিনি বলেন, আমরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেব, যদি এবং যখন প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ হয়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে- আপনি কীভাবে হামাসকে এ প্রক্রিয়া থেকে বাদ রাখবেন?
ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ সংগঠন হামাস সম্প্রতি জানিয়েছে, তারা গাজা একটি আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত অন্তর্র্বতীকালীন সরকারের হাতে তুলে দিতে রাজি, যদি একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি হয়। তবে তারা স্পষ্ট করেছে, “ইসরায়েলের দখল চলতে থাকলে আমরা অস্ত্র সমর্পণ করব না।সূত্র: এবিসি
