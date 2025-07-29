  1. Home
১২ দিনের যুদ্ধে ইরান মার্কিন বিমান প্রতিরক্ষা সক্ষমতার কতটা ক্ষতি করেছে

২৯ জুলাই ২০২৫ - ২৩:০০
ইরান ও ইহুদিবাদী ইসরায়েলের মধ্যে ১২ দিনের যুদ্ধের কারণে মার্কিন বিমান বাহিনীর প্রতিরক্ষা সক্ষমতা হ্রাসের বিষয়ে সিএনএন রিপোর্ট করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পার্স টুডে প্রতিবেদন অনুসারে: সোমবার সিএনএন জানিয়েছে যে মার্কিন বাহিনী ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা মোকাবেলায় ১০০টিরও বেশি থাড (THAAD) ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে  এবং এই সংখ্যা সম্ভবত ১৫০ও হতে পারে - যা দেশটির উন্নত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মজুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

ফার্স নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে পার্স টুডে জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বর্তমানে সাতটি থাড সিস্টেম রয়েছে, যার মধ্যে দুটি থাড ব্যবহার করা হয়েছিল সাম্প্রতিক এই সংঘাতে ইসরায়েলকে সহায়তা দিতে। 

মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের ২০২৬ সালের বাজেটের হিসাব অনুযায়ী, গত বছর মাত্র ১১টি নতুন থাড ক্ষেপণাস্ত্র কিনেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং চলতি অর্থবছরে আরও মাত্র ১২টি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। কাজ চলছে

মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সংস্থার ২০২৫ সালের বাজেট প্রতিবেদন অনুযায়ী এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো লকহিড মার্টিন কোম্পানির তৈরি এবং প্রতিটির দাম প্রায় ১২.৭ মিলিয়ন ডলার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা বলেছেন: "এই যুদ্ধে ইসরায়েলে মার্কিন বাহিনী মোট থাড মজুদের প্রায় ২৫ শতাংশ ব্যবহার করেছে।"

