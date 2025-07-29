  1. Home
ইমাম খামেনেয়ী (হাফাযাহুল্লাহ) : পারমাণবিক শক্তি অজুহাতমাত্র, আমেরিকা ইরানের সক্ষমতায় অসন্তুষ্ট।

২৯ জুলাই ২০২৫ - ২৩:৪৭
News ID: 1712939
বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বিশ্ব বলদর্পী শক্তিগুলো ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা করার মূল কারণ হলো ধর্ম, জ্ঞান এবং কুরআন ও ইসলামের ছায়ায় ইরানিদের ঐক্য।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ১২ দিনের যুদ্ধে শহীদদের চেহেলুম উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা  আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী বলেন:বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা ।

 ইরানি জাতির বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী ইসরাইল কর্তৃক আরোপিত ১২ দিনের যুদ্ধের শহীদদের ৪০তম দিন উপলক্ষে, আজ ইমাম খোমেনী (রহ.) হুসেইনিয়ায় শহীদদের স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই স্মরণ সভায় ইসলামী বিপ্লবের নেতা, শহীদদের পরিবারবর্গ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের পাশাপাশি বহু কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা এই যুদ্ধকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইচ্ছা ও শক্তির প্রকাশ এবং এর মজবুত ভিত ও অতুলনীয় শক্তির প্রদর্শনী বলে অভিহিত করেছেন। ইরানি জাতির ঈমান, জ্ঞান এবং ঐক্যই অশুভ কামনাকারী শত্রুদের বিরোধিতা ও শত্রুতার মূল কারণ বলে জোর দিয়ে তিনি বলেন: আল্লাহর সাহায্যে, আমাদের জাতি ঈমানকে শক্তিশালী করার এবং বিভিন্ন জ্ঞান সম্প্রসারণের পথ কখনই ত্যাগ করবে না এবং শত্রুদের চোখে ধুলা দিয়ে আমরা ইরানকে অগ্রগতি ও গৌরবের শীর্ষে নিয়ে যেতে সক্ষম হব।

সাম্প্রতিক যুদ্ধে শহীদ হওয়া সামরিক কমান্ডার, বিজ্ঞানী এবং তাদের জীবিত স্বজনদের প্রতি নতুন করে সমবেদনা প্রকাশ করে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী বলেন: এই ১২ দিনে অর্জিত মহান সম্মান ইরানের গর্ব। তার পাশাপাশি আজ সমগ্র বিশ্ব স্বীকার করে, ইরানি জাতি বিশ্বকে তার শক্তি, ধৈর্য, দৃঢ় সংকল্প এবং ইচ্ছাশক্তি দেখাতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই বিশ্ব এখন সরাসরি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শক্তি অনুভব করতে পারে।

সর্বোচ্চ নেতা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ভিত্তির অনন্য দৃঢ়তাকে সাম্প্রতিক যুদ্ধের আরেকটি দিক বলে মনে করেন। তিনি বলেন: এই ঘটনাগুলো আমাদের জন্য অভূতপূর্ব ছিল না এবং গত ৪৬ বছরে, আট বছরের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের পাশাপাশি, ইসলামী প্রজাতন্ত্র বারবার অভ্যুত্থান, বিভিন্ন সামরিক, রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়েছে। এমনকি দুর্বল মনোবলের অধিকারী উপাদানগুলোকেও জাতির বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করার মতো ঘটনার সম্মুখিন হয়েছে। তারপরও শত্রুর সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বিপ্লবের নেতা "ধর্ম" এবং "জ্ঞান" এই দুটি ভিত্তির ওপর ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি বলে উল্লেখ করে বলেন: ইরানের জনগণ এবং যুবসমাজ, এই দুটি ভিত্তির ওপর নির্ভর করে, শত্রুকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছু হটতে বাধ্য করেছে এবং তারা এখন থেকে তা অব্যাহত রাখবে।

তিনি বলেন: মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্ব বলদর্পী শক্তিগুলো যে ইরানের বিরোধিতা করছে তার কারণ হলো ধর্ম ও জ্ঞান এবং কুরআন ও ইসলামের ছায়ায় ইরানিদের ঐক্য।  কিন্তু তারা যে পারমাণবিক  সমৃদ্ধি ও মানবাধিকারের ধুয়া তুলছে সেগুলো অজুহাতমাত্র। তাদের অস্বস্তি ও বিরোধিতার প্রধান কারণ হল নতুন আদর্শের উত্থান এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রসহ মানবিক, কারিগরি ও ধর্মীয় বিজ্ঞানে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সক্ষমতা।

আল্লাহর সাহায্যে ইরানি জাতি তার ধর্ম ও জ্ঞান ত্যাগ করবে না বলে জোর দিয়ে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী আরও বলেন: আমরা আমাদের ধর্মকে শক্তিশালী করার এবং আমাদের বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য বৃহৎ পদক্ষেপ নেব এবং শত্রুর অন্ধত্বের মধ্য দিয়ে আমরা ইরানকে অগ্রগতি ও সম্মানের শীর্ষে নিয়ে যেতে সক্ষম হব।

এই অনুষ্ঠানে, কুরআনের বেশ কয়েকজন তিলাওয়াতকারী আল্লাহর মহিমান্বিত কালামের আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং হুজ্জাতুল ইসলাম রাফিঈও নাহজুল-বালাগার ১৮২ নং খুতবা উদ্ধৃত করে সিফফিন যুদ্ধের শহীদদের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। সাম্প্রতিক ১২ দিনের আরোপিত যুদ্ধের শহীদদের সাথে সিফফিন যুদ্ধের শহীদদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়।

পথে অবিচল থাকা, সত্যের পথে এগিয়ে যাওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা এবং তার উপর আমল করা, ফরজ কর্তব্য পালন করা, ঐশী ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করা, বিদআতের মুখোমুখি হওয়া, জিহাদে অংশগ্রহণ করা এবং নেতৃত্বের অনুসরণ করা - এই আটটি বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে হুজ্জাতুল ইসলাম রাফিঈ বলেন: কুরআন অনুসারে, ঈমান এবং আস্থা হল ঐশী বিজয়ের দুটি প্রধান কারণ। এই দুটি উপাদান ১২ দিনের আরোপিত যুদ্ধে স্পষ্টভাবে উপস্থিত ছিল এবং ইরানী জাতির প্রতিরোধ ও বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।

এই অনুষ্ঠানে, জনাব মোহাম্মদ রেজা বাজরি ইহুদিবাদী শত্রুর সাথে যুদ্ধে শহীদদের মহাকাব্যিক কৃতিত্ব উদযাপনে কবিতা আবৃত্তি করেন এবং মর্সিয়া পরিবেশন করেন।

