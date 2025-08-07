পরমাণু স্থাপনাগুলোতে কোনো সংস্থাকে প্রবেশের অনুমতি দেবে না ইরান

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): ইরান তার পরমাণু স্থাপনাগুলোতে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাকে শারীরিক প্রবেশাধিকার দেবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ইরানের সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কমিশনের চেয়ারম্যান ইব্রাহিম আজিজি।
এক বিবৃতিতে তিনি আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-র পরিদর্শনের বিষয়ে মিডিয়ায় ছড়ানো গুজব অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ‘পরমাণু স্থাপনায় আইএইএ-র কোনো সরাসরি পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হবে না।’
আজিজি জানান, আগামী সপ্তাহে আইএইএ-র একটি প্রতিনিধিদল ইরান সফরে আসছে ঠিকই, তবে তারা কেবলমাত্র ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের আলোচনা চালাবে। পরিদর্শনের জন্য কোনো রকম শারীরিক প্রবেশের অনুমতি থাকবে না।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘ইরানের পার্লামেন্টের একটি আইনের ভিত্তিতে পরমাণু স্থাপনাগুলোতে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার শারীরিক প্রবেশাধিকার অনুমোদনযোগ্য নয়।’
তবে ইরান প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবে, যার লক্ষ্য হবে পারস্পরিক মতবিনিময় ও যেকোনো বিভ্রান্তি নিরসন— বলেও উল্লেখ করেন আজিজি।
এর আগে সোমবার, ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকাইও এক ঘোষণায় জানান, আগামী ১০ দিনের মধ্যে আইএইএ-র একটি কারিগরি প্রতিনিধি দল তেহরান সফর করবে।
তবে সেই সফরের ধরন যে শুধু প্রযুক্তিগত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, আজিজির বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল।
