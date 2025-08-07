গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯৫ ফিলিস্তিনি সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েল

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি প্রিজনার্স ক্লাব ঘোষণা করেছে যে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরে গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে ইসরায়েলি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ১৯৫ জন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে।
গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এই অঞ্চলে ২৩২ জন সাংবাদিক শহীদ হয়েছেন।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠীর গণহত্যামূলক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে, ইহুদিবাদী দখলদাররা সাংবাদিক এবং মিডিয়া আউটলেটগুলোকে ক্রমাগত আগুনের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।
গাজায় ইহুদিবাদী শাসনের অসম যুদ্ধে সাংবাদিক, মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলো সাংবাদিক এবং মিডিয়া আউটলেটগুলোর ওপর ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠীর আক্রমণ এবং ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী কর্তৃক তাদের ইচ্ছাকৃত লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।
কিন্তু এই অপরাধী শাসক গোষ্ঠী এসব অনুরোধ তোয়াক্কা না করে সাংবাদিক এবং মিডিয়া আউটলেটগুলোকে অনবরত লক্ষ্যবস্তু করে চলেছে।
