গাজায় ইসরায়েলি হামলায় শহীদ ও আহতদের সর্বশেষ পরিসংখ্যান

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): মেহর নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি জারি করেছে যেখানে বলা হয়েছে যে এই অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হামলায় আহতের সংখ্যা ১,৫১,৪৪২ জনে পৌঁছেছে।
গত ২৪ ঘন্টায় ১৩৮ জন শহীদের মৃতদেহ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এছাড়াও, এই সময়ের মধ্যে ৭৭১ জন আহত হয়েছেন।
এছাড়াও, ২০২৫ সালের ১৮ মার্চ থেকে গাজায় নতুন করে হামলার ফলে ৯,৬৫৪ জন শহীদ এবং ৩৯,৪০১ জন আহত হয়েছেন। হাজার হাজার মানুষ নিখোঁজ এবং গাজা উপত্যকায় ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে।
