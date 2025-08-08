নেতানিয়াহুর গাজা দখলের পরিকল্পনা, সকল ইসরায়েলি বন্দির মৃত্যুর আশঙ্কা

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আশঙ্কা করছে, গাজা পুরোপুরি দখলের চেষ্টায় সকল ইসরায়েলি বন্দির মৃত্যু হতে পারে এবং সেনাবাহিনীও গুরুতর ক্ষতির মুখে পড়বে। আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ইসরায়েলের দৈনিক মারিভ–এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বরাত এমটাই জানিয়েছে বার্তাসংস্থা ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজার এখনও ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা প্রায় ২০ শতাংশ এলাকায় পূর্ণাঙ্গ স্থল অভিযান চালানোর পরিকল্পনায় নেতানিয়াহু জোর দিচ্ছেন। তবে সেনাবাহিনী চাইছে সুনির্দিষ্ট অভিযান ও ঘিরে রাখা কৌশল বজায় রাখতে।
সামরিক সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, গাজায় বর্তমানে আনুমানিক ৫০ জন ইসরায়েলি বন্দি রয়েছেন। বন্দিদের মধ্যে প্রায় ২০ জন জীবিত থাকতে পারেন। পূর্ণ দখল অভিযানে এই বন্দিদের হয় অপহরণকারীদের হাতে, নয়তো ইসরায়েলি আগুনেই নিহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
সেনাপ্রধান ইয়াল জামির নেতানিয়াহুর এই পরিকল্পনাকে একটি ‘কৌশলগত ফাঁদ’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন, এটি সেনাবাহিনীর সক্ষমতা হ্রাস করবে এবং দীর্ঘমেয়াদে ইসরায়েলকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। জামির একটি উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রিসভা বৈঠকে সেনাবাহিনীর মূল্যায়ন তুলে ধরবেন বলে জানা গেছে।
নেতানিয়াহু দাবি করছেন, গাজা দখল করলে হামাসকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব হবে। কিন্তু সেনাবাহিনী বলছে, এই পরিকল্পনায় পরবর্তী প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বা ‘পোস্ট-ওয়ার স্ট্র্যাটেজি’ নেই। এর ফলে ভবিষ্যতে ইসরায়েলকে ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন মানুষের ওপর সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করতে পারে। এতে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে জটিল আইনি ও লজিস্টিক সমস্যা তৈরি হতে পারে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গাজা দখলের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইসরায়েলকে হাজার হাজার রিজার্ভ সেনা মোতায়েন এবং সক্রিয় ইউনিট পুনর্বিন্যাস করতে হতে পারে।
নেতানিয়াহুর এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় মহলে বিরোধিতা ক্রমেই বাড়ছে। সেনাপ্রধান জামির বুধবার আবারও তার আপত্তির কথা জানিয়ে বলেন, এই পরিকল্পনা বন্দিদের জীবনের ঝুঁকি বাড়াবে এবং সেনাবাহিনীকে চরম সীমার মধ্যে ঠেলে দেবে।
এদিকে গাজায় চলমান যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রভাব নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসরায়েলকে ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় নিহতের সংখ্যা ৬১ হাজার ১০০ ছাড়িয়ে গেছে।
গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।
এছাড়া গাজায় চালানো অভিযানের কারণে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইজিসি) গণহত্যার অভিযোগে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি মামলা চলমান রয়েছে।
