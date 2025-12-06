  1. Home
নাসার মহাকাশচারী অত্যাশ্চর্য ছবির মাধ্যমে মহাকাশ থেকে কাবা শরীফ দেখাচ্ছেন।

৬ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২০:১৮
নাসার মহাকাশচারী ডোনাল্ড পেটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে কাবা এবং মক্কা শহরের একটি অত্যাশ্চর্য ছবি তুলেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাসা ঘোষণা করেছে যে তাদের নভোচারী ডোনাল্ড পেটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে মক্কা শহর এবং কাবার একটি অনন্য ছবি ধারণ করেছেন।

ছবিটি রাতে মক্কা শহর আলোকিত অবস্থায় তোলা হয়েছিল, যেখানে ছবির কেন্দ্রে কাবা পরিষ্কারভাবে একটি উজ্জ্বল স্থান হিসাবে দৃশ্যমান ছিল।

ডোনাল্ড পেটি, বর্তমানে মহাকাশ স্টেশনের ৭১ এবং ৭২ মিশনে ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত, সৌদি আরবের রাতের আকাশের এই বিস্তারিত ছবিটি ধারণ করার জন্য বিশেষায়িত ফটোগ্রাফি সরঞ্জাম ব্যবহার করেছেন। পেটি এর আগে পৃথিবীর কক্ষপথে শহর, প্রাকৃতিক ঘটনা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অসংখ্য ছবি ধারণ করেছেন।

فضانورد ناسا با عکسی خیره‌کننده، کعبه را از فضا نشان داد + عکس

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শুরু হওয়া এই মিশনটি গভীর মহাকাশ অনুসন্ধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যার মধ্যে রয়েছে জল পরিশোধন এবং শূন্য মাধ্যাকর্ষণে অগ্নিনির্বাপণের গবেষণা।

