  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. সম্মেলন বিষয়ক সংবাদ

লন্ডনের ইসলামিক কলেজ; শিয়া স্টাডিজ কনফারেন্সের জন্য আহ্বান।

৬ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২০:২৮
News ID: 1758308
লন্ডনের ইসলামিক কলেজ; শিয়া স্টাডিজ কনফারেন্সের জন্য আহ্বান।

লন্ডনের ইসলামিক কলেজ "কুরআনের ব্যাখ্যা: অতীত ও বর্তমান" শীর্ষক বিশেষ প্রতিপাদ্য নিয়ে শিয়া স্টাডিজ সম্পর্কিত একাদশ বার্ষিক সম্মেলনের জন্য একটি গবেষণাপত্রের আহ্বান প্রকাশ করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লন্ডনের ইসলামিক কলেজ শিয়া স্টাডিজ সম্পর্কিত একাদশ বার্ষিক সম্মেলনের জন্য গবেষণাপত্রের আহ্বান ঘোষণা করেছে।

এই সম্মেলনটি লন্ডনের ইসলামিক কলেজে উপস্থিতিতে এবং অনলাইনেও অনুষ্ঠিত হবে এবং ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, রহস্যবাদ, আইন ও আইনশাস্ত্র, সমসাময়িক বিষয়, ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, মাদ্রাসা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং আন্তঃধর্মীয়/আন্তঃধর্মীয় অধ্যয়ন সহ শিয়া অধ্যয়নের যেকোনো দিকের উপর গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার জন্য পণ্ডিত এবং আগ্রহী পক্ষগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। 

এই বছরের বিশেষ প্রতিপাদ্য "কুরআনের ব্যাখ্যা: অতীত ও বর্তমান" এবং এর প্রতিপাদ্যগুলির মধ্যে রয়েছে কুরআনের ইতিহাস ও সংকলন, পাণ্ডুলিপি, কুরআনের ধ্রুপদী ও আধুনিক অনুবাদ এবং কুরআন অধ্যয়নের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়।

নির্বাচিত গবেষণাপত্রগুলি বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার পরে উপস্থাপন করা হবে এবং অংশগ্রহণকারীরা বিশেষজ্ঞ প্যানেল এবং পণ্ডিতদের আলোচনায় তাদের গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করার সুযোগ পাবেন।

আরও তথ্যের জন্য এবং একটি নিবন্ধ জমা দেওয়ার জন্য, অনুগ্রহ করে উল্লেখিত লিঙ্কটি দেখুন; সারাংশ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারী, ২০২৬।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha