বাবরি মসজিদ নির্মাণে মানুষের ঢল/সাহায্যে প্রস্তুত মুসলমানরা।

৬ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২২:৪৮
বাবরি মসজিদ নির্মাণে মাথায় করে ইট আনছেন স্থানীয়রা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পূর্বঘোষণা অনুযায়ী বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। নির্মাণ কাজে সহায়তার জন্য স্থানীয় সংখ্যালঘু মুসলমানরা মাথায় করে ইট নিয়ে আসছেন।

রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙায় শনিবার (৬ ডিসেম্বর) অযোধ্যায় ধ্বংস হওয়া বাবরি মসজিদের একই নামে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এর জন্য চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এদিন ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানের মঞ্চে এক ব্যক্তিই ৮০ কোটি টাকা দিচ্ছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন হুমায়ুন। 

সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দুপুর ১২টায় কোরান তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এসময় হাজারো মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়। 

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রশাসনের তৎপরতা বেড়েছে এবং ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। শনিবার সকালে অনুষ্ঠানের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বেলডাঙ্গা থানা ও আশপাশের এলাকায় পুলিশ সদস্যরা জড়ো হন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে স্থানীয় ও রাজ্য পুলিশসহ বিপুলসংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো।

শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখা গেছে। উত্তর বারাসাতের বাসিন্দা মো. শফিকুল ইসলামকে প্রস্তাবিত কাঠামোর জন্য তার অবদানের অংশ হিসেবে মাথায় ইট বহন করতে দেখা যায়। 

সংবাদমাধ্যম এএনআইকে তিনি বলেন, হুমায়ুন কবির যেখানে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন আমি সেখানে যাব। আমি বাবরি মসজিদের জন্য ইট নিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মুর্শিদাবাদের বাসভবন থেকে রওনা দেওয়ার সময় তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর এএনআইকে বলেন, আমি আজ বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করব। আমি কিছু বলব না। পুলিশ আমাকে সমর্থন করছে। আমি তাদের সঙ্গে ইতোমধ্যেই কথা বলেছি। গতকাল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর পুলিশ আমাকে সমর্থন করছে। তারা আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছে।

