ইসরায়েলের গণহত্যার স্বীকৃতি, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিবাদ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামিক জিহাদ আন্দোলন গাজার জনগণকে জোরপূর্বক এই অঞ্চলের দক্ষিণে স্থানান্তরিত করার ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পদক্ষেপকে মানবতাবিরোধী অপরাধের স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেছে।
একই সময়ে দখলকৃত অঞ্চলের অভ্যন্তরে হাজার হাজার ইহুদি বসতি স্থাপনকারী গাজায় যুদ্ধ অব্যাহত রাখার এবং বন্দীদের মুক্তি দেয়ার বিষয়ে নেতানিয়াহু মন্ত্রিসভার অক্ষমতার প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘট দিয়ে প্রধান সড়ক অবরোধ করেছে। এই সংবাদ প্যাকেজটি দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে প্রতিরোধ এবং সেখানে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনারা পাঠকরা জানতে পারবেন।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক কমান্ডারের স্বীকারোক্তির প্রতি হামাসের প্রতিক্রিয়া
ফিলিস্তিনি ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্যবস্তুতে হত্যার বিষয়ে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান আহারন হ্যালিভার স্বীকারোক্তিকে গণহত্যার স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এর অপরাধীদের বিচারের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।
হামাস এক বিবৃতিতে ঘোষণা করে যে হ্যালিভার কথা যা ৫০,০০০ ফিলিস্তিনিকে ধ্বংস এবং প্রতি ইসরায়েলির জন্য ৫০ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যার আনুষ্ঠানিক নীতি হিসেবে উপস্থাপন করে এই শাসনব্যবস্থার কাঠামোতে একটি গণহত্যা মতবাদের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। হামাস জোর দিয়ে বলেছে যে নারী ও শিশু হত্যা ছিল সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা স্তরে গৃহীত একটি সংগঠিত সিদ্ধান্ত। হামাস জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে এই স্বীকারোক্তিগুলোকে ইসরায়েলি অপরাধের অফিসিয়াল দলিল হিসেবে রেকর্ড করার এবং ইহুদিবাদী নেতাদের বিচারের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।
ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ: গাজার বাসিন্দাদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি উদাহরণ
ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গাজার বাসিন্দাদের জোরপূর্বক এই অঞ্চলের দক্ষিণে স্থানান্তরিত করার পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে এবং এটিকে আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। জিহাদ আন্দোলন এক বিবৃতিতে বলেছে, "গাজা দুর্ভিক্ষ, গণহত্যা এবং বাস্তুচ্যুতির মুখোমুখি হওয়ার সময় নাগরিকদের জোরপূর্বক স্থানান্তরের জন্য তাঁবু বিতরণ করা মানবতার বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট অপরাধ।"
ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ আরো বলেছে, "গাজা শহরের বাসিন্দাদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা পশ্চিম তীরের দখলদারদের দৈনন্দিন নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যার মধ্যে রয়েছে বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা অভিযান এবং আক্রমণ যার লক্ষ্য ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করা।" আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতার সমালোচনা করে আন্দোলনটি জোর দিয়ে বলেছে যে এই নিষ্ক্রিয়তা কেবল ইহুদিবাদী সরকারকে তার আগ্রাসন চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে।
গাজা যুদ্ধ অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে ইসরায়েলিদের প্রতিবাদ
হাজার হাজার ইহুদিবাদী ইসরায়েলি তেল আবিব এবং জেরুজালেমের প্রধান সড়ক ধর্মঘট এবং অবরোধ করে গাজা যুদ্ধ অব্যাহত রাখার এবং বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে নেতানিয়াহুর অবৈধ মন্ত্রীসভার উদাসীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। হিব্রু সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে সাধারণ ধর্মঘটটি সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সবচেয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ ছিল। ইসরায়েলি বন্দীদের পরিবার জানিয়েছে যে এই পদক্ষেপ নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন শাসক গোষ্ঠীর ওপর সামাজিক চাপের এক নতুন পর্বের সূচনা। জরিপগুলো দেখায় যে ইহুদিবাদী সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ধর্মঘটের লক্ষ্যের সাথে একমত। একই সময়ে একদল বিক্ষোভকারী মন্ত্রীসভার মন্ত্রীদের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে আগাম নির্বাচনের দাবি জানান। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা ইয়ার গোলানও ইসরায়েলকে বাঁচাতে এবং যুদ্ধ শেষ করার জন্য ধর্মঘটে অংশগ্রহণকে প্রয়োজনীয় বলে অভিহিত করেছেন।
