সুইজারল্যান্ডে সমাজ সেবায় মসজিদের ভূমিকা সম্পর্কে সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সুইজারল্যান্ডের আলবেনিয়ান মুসলিম সম্প্রদায় ধর্ম ও সমাজের সেবায় আলবেনিয়ান মসজিদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পরীক্ষা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে।
এই সমাবেশের লক্ষ্য ছিল সচেতন ও দায়িত্বশীল সহাবস্থানের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মডেল তৈরি এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংযোগ জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করা।
সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আলবেনিয়া, উত্তর ম্যাসেডোনিয়া, কসোভো এবং মন্টিনিগ্রো সহ পশ্চিম বলকান দেশগুলির আলবেনিয়ান মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এবং পশ্চিম ইউরোপের আলবেনিয়ান মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
সুইস ক্যান্টন অফ গ্লারাসের আলবেনিয়ান মসজিদের ইমাম শেখ খলিল জোর দিয়ে বলেন যে এই সম্মেলন সুইজারল্যান্ডে আলবেনিয়ান মুসলিম সম্প্রদায়ের শক্তি এবং মর্যাদা প্রদর্শন করে এবং এই সম্প্রদায়টি আর জনসাধারণের আলোচনায় প্রান্তিক নয় এবং সুইস সমাজে তার ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত।
তিনি আরও বলেন যে, এই সমাবেশ অভিবাসীদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে একটি বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণাত্মক মাত্রা দিয়েছে, যা দেখায় যে আলবেনীয় মসজিদগুলি আজ কেবল উপাসনালয় নয়, বরং পরিচয়, জ্ঞান, সামাজিক পরিষেবা এবং আয়োজক সমাজে একত্রিতকরণ ও একীকরণের প্রক্রিয়াগুলির কেন্দ্রও।
ইসলামিক সোসাইটি অফ নর্থ ম্যাসেডোনিয়া আরও ঘোষণা করেছে যে এই সম্মেলন দেশীয় ও বিদেশী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংলাপ ও সমন্বয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং তার সহযোগী প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি আলবেনীয় অভিবাসীদের ধর্ম প্রচার এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার প্রচেষ্টার প্রতি বাস্তব সমর্থন প্রদর্শন করে।
Your Comment