বসুন্ধরা শুভসংঘ রুমা উপজেলা শাখার যাত্রা শুরু

২৪ আগস্ট ২০২৫ - ১৬:২২
শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির মাধ্যমে যাত্রা শুরু শুভসংঘ রুমা উপজেলা শাখার

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে নবযাত্রা করলো বসুন্ধরা শুভসংঘ রুমা উপজেলা শাখা। বসুন্ধরা শুভসংঘ রুমা উপজেলা শাখার উদ্যোগে রোববার (২৪ আগস্ট) রুমা দেব বৌদ্ধ বিহারের ১৫ জন আবাসিক ছাত্রের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা শুভসংঘের সভাপতি অংসাহ্লা মারমা, সাধারণ সম্পাদক ওয়াংশৈনু মারমা, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াংপ্রু মারমা এবং সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে দিনব্যাপী এই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রুমা দেব বৌদ্ধ বিহারের প্রধান উপাধ্যক্ষ উ. চাইন্দারা মাহাথের। তিনি শুভেচ্ছা বক্তব্যে বসুন্ধরা শুভসংঘসহ রুমা উপজেলার সকলের প্রতি মৈত্রী ও শুভকামনা জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, ‘অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে এই আবাসিক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। তাই সমাজের সমর্থনশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে।’

তিনি আরও উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং অধিকাংশ মানুষ নিম্ন আয়ের। পাহাড়ের আদিবাসীরা এই নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ জনগোষ্ঠীকে জলসম্পদে রূপান্তর করা জরুরি।

উ. চাইন্দারা মাহাথের মেয়েদের জন্য মেলাই প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আয়মুখী উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তরুণদের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর আইটি শিক্ষায় সম্পৃক্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, বসুন্ধরা শুভসংঘের মতো সংগঠনগুলো এগিয়ে এলে, পাহাড়ি জনপদে শিক্ষার আলো আরও ছড়িয়ে পড়বে এবং তরুণ প্রজন্ম আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে পারবে।

দিনব্যাপী পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির মাধ্যমে বিহার প্রাঙ্গণ ও আশেপাশের এলাকায় পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও ছড়িয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষা সামগ্রী পেয়ে আবাসিক ছাত্ররা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি শেষে আনন্দঘন পরিবেশে দিনব্যাপী আয়োজনটির সমাপ্তি ঘটে।

