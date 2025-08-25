  1. Home
নোয়াখালীতে বন্যায় ত্রাণকাজে অংশ নেওয়া স্বেচ্ছাসেবক ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

২৫ আগস্ট ২০২৫ - ১৪:০২
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় ত্রাণকাজে অংশ নেওয়া স্বেচ্ছাসেবক ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় ত্রাণকাজে অংশ নেওয়া স্বেচ্ছাসেবক ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সকালে আজিজপুর সমাজকল্যাণ সোসাইটির উদ্যোগে এ সংবর্ধনা দেওয়া দেওয়া হয়।


অনুষ্ঠানে ৮ জন স্বেচ্ছাসেবক এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ২০ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সম্মাননা স্মারক ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ২০২৪ সালে নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় স্মরনকালের ভয়াবহ বন্যায় অসংখ্য মানুষ বাড়ির মধ্যে দিনের পর দিন পানিবন্দি হয়ে পড়েন।

চারপাশ পানিতে ডুবে থাকায় ঘর থেকে বের হওয়ার উপায় ছিলনা তাদের। এ সময় পানিবন্দি মানুষের মধ্যে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে দেখা দেয়। এমন দুর্যোগকালীন সময়ে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা নৌকা ও কলা গাছের তৈরি বেলায় অথৈয় পানি পাড়ি দিয়ে পানিবন্দি মানুষের কাছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেন। কিশোর, যুবকদের এমন মানবিক কাজ আগামী প্রজন্মকে দেশপ্রেম ও মানবসেবায় উৎসাহিত করবে। 


এ সময় সম্মাননা পাওয়া স্বেচ্ছাসেবকরা অঅগামী দিনেও যেকোন দুর্যোগকালীন সময়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।
অনুষ্ঠানে চট্রগ্রাম কাস্টমস এজেন্ট এসোসিয়েশন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক  জামাল উদ্দিন বাবলু, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব কর্মকর্তা ও গাজীরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি রবিউল হোসেন সুজন, মো. সালেহ উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার জুলফিকার হায়দার জয়সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সমাজকল্যাণ সোসাইটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

