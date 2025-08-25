  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

ইয়েমেন থেকে ছোড়া ‘নতুন ক্ষেপণাস্ত্র’ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইসরাইল

২৫ আগস্ট ২০২৫ - ১৫:২৩
News ID: 1720251
ইয়েমেন থেকে ছোড়া ‘নতুন ক্ষেপণাস্ত্র’ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইসরাইল

তেল আবিবে ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর চালানো হামলায় নতুন কোনো ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে কি না-তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েদিওথ আহরোনোথের ওয়েবসাইট ওয়াইনেট নিউজ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিমান বাহিনী একটি ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করছে, যা একদিন আগে আরব উপদ্বীপের দেশটির দিক থেকে ছোড়া হয়েছিলে এবং এটি ‘তেল আবিব শহরের কাছে’ অবতরণ করে। 

ক্ষেপণাস্ত্রটিতে ‘ক্লাস্টার গোলাবারুদ’ আছে কি না-তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 

ইসরাইলি সংবাদমাধ্যমটি একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, এতে মাঝ আকাশে একটি ক্ষেপণাস্ত্রকে টুকরো টুকরো হতে দেখা গেছে।

এতে বলা হয়েছে, ফুটেজে প্রদর্শিত প্রজেক্টাইলটি স্পষ্টতই সশস্ত্র বাহিনী ছুঁড়েছিল।  তবে সরকার ভিডিওটি নিয়ে এখনো খতিয়ে দেখছে।

এর আগে শুক্রবার ইয়েমেনি বাহিনী ইসরাইলে একাধিক নতুন হামলা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে।  যার মধ্যে রয়েছে- বেন গুরিওন বিমানবন্দর, তেল আবিবের একটি সামরিক লক্ষ্যবস্তু এবং তেল আবিব থেকে ৫০ কিলোমিটার (৩১ মাইল) দক্ষিণে অবস্থিত আশকেলন শহরের আরেকটি সংবেদনশীল লক্ষ্যবস্তু।

তবে ইসরাইল সরকার যে ক্ষেপণাস্ত্রটি পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে দেখছে সেটিকে ইয়েমেনি বাহিনী ‘ফিলিস্তিনি-২’ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha