আবারও ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, কিছুক্ষণ আগে বিভিন্ন এলাকায় সাইরেন বাজানো হয় এবং ক্ষেপণাস্ত্র বিমানবাহিনী দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। হুতি মিলিশিয়ারা গাজায় ইসরায়েলি আক্রমণের প্রতিবাদে নিয়মিত হামলা চালাচ্ছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, জবাবে তারা ইয়েমেনে একটি সামরিক কম্পাউন্ড, দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং একটি জ্বালানি ডিপোতে আঘাত হানেছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হুতিরা নিয়মিত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালাচ্ছে।
রোববার সানায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ছয়জন নিহত ও ৮০ জনেরও বেশি আহত হয়েছিল। হুতি-নিয়ন্ত্রিত সাবা সংবাদ সংস্থা এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
