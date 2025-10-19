খ্রিষ্টান পাদ্রী বললেন মুসলিম বিশ্ব আমাদের সহযোগী

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের কোম শহরে “ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মে নৈতিকতার তুলনামূলক অধ্যয়ন” শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, “আজকের বিশ্ব একজন ঈমানদার মানুষকে নানা দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। যেহেতু এই চ্যালেঞ্জ সর্বব্যাপী, তাই এর জবাবও আমাদের দিতে হবে আন্তর্জাতিকভাবে।”
কোজেনৎসেভ বলেন- “সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা আজ সারা বিশ্বের একটি বড় সমস্যা। অনেক সময় আমরা নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় গোপন করতে বাধ্য হই, কিংবা এমন এক নতুন জীবনধারা মেনে নিতে বাধ্য হই যা রাগ ও পাপের সংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দেয়।”
তিনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মিল ও অভিন্ন মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করে বলেন, “সংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা ভালো ফল পেয়েছি। আজকের জটিল পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্ব আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী; পারস্পরিক বোঝাপড়ার এই সংলাপ আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন।”
ভেনেজুয়েলার কাছে মার্কিন সেনা সমাবেশ অগ্রহণযোগ্য: ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের নিন্দা
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনারাসিও লুলা দা সিলভা ভেনেজুয়েলার সীমান্তের কাছে মার্কিন সেনা সমাবেশের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ অন্য কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট নির্ধারণ করবেন না, এটি নির্ধারিত হবে শুধুমাত্র ভেনেজুয়েলার জনগণের মাধ্যমে।”
নেতানিয়াহু ও গালান্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাতিলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে আইসিসি
ইসরায়েলি গণমাধ্যমের তথ্যমতে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিমায়িন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইউআভ গালান্তের বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাতিল ও তদন্ত স্থগিতের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে।
এর আগে আদালতের প্রসিকিউটর উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ এনে গ্রেপ্তারের আবেদন করেছিলেন।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতার বার্তা পৌঁছে দিলেন লারিজানি
ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব আলি লারিজানি শুক্রবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করে ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খামেনেয়ীর বার্তা হস্তান্তর করেছেন।
বৈঠকে দুই দেশের অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়।
জাপানি তরুণদের মধ্যে ‘প্রতিরোধ যোদ্ধা’ সংস্কৃতি
জাপানের কিছু তরুণ সম্প্রতি হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জাদ্দিন আল-কাস্সাম ব্রিগেডের পোশাক ও ইউনিফর্ম পরে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
প্রকাশিত এক ছবিতে দেখা যায়, এক তরুণ কাস্সাম যোদ্ধার পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে যা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও চেতনার প্রতি গভীর অনুরাগের প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ফরাসি প্রতিষ্ঠান ‘ডিসক্লোজ’-এর প্রতিবেদন: গাজা অভিযানে ব্যবহৃত ইসরায়েলি ড্রোনে ফরাসি যন্ত্রাংশ
ফরাসি অনুসন্ধানী সংস্থা ডিসক্লোজ তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ফ্রান্সের তৈরি সামরিক যন্ত্রাংশ ইসরায়েলি ড্রোনে ব্যবহৃত হয়েছে, যা গাজায় পরিচালিত হামলায় ধ্বংসাত্মক ভূমিকা রেখেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেরমাত নামের ফরাসি কোম্পানি ইলেকট্রিক মোটর ও জেনারেটরসহ বেশ কয়েক ডজন যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেছে ইসরায়েলের বৃহত্তম অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এলবিট সিস্টেমস-কে।
চুক্তির মোট মূল্য প্রায় ৮ লাখ ৪৩ হাজার ইউরো।
শহীদ সামরিক প্রধানের প্রতি ইয়েমেনিদের সমর্থন
ইয়েমেনের জনগণ শুক্রবারের গণসমাবেশ উৎসর্গ করেছে সেনাবাহিনীর শহীদ প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুহাম্মদ আবদুলকারিম আল-গামারিকে।
তারা ঘোষণা করেছে- “যদি ইসরায়েল আবার গাজায় যুদ্ধ শুরু করে, আমরা অবিলম্বে ফ্রন্টলাইনে ফিরে যাব।” র্যালির সমাপনী বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শহীদ আল-গামারি দুই বছরের যুদ্ধে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধে নৌ ও সামরিক ক্ষেত্রে লজ্জাজনক পরাজয় চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।
