ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী: একতরফা নীতির মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঐক্য অপরিহার্য

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি উগান্ডায় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা ন্যামের সদস্য দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে অংশ নিয়ে বলেছেন, ফিলিস্তিন সমস্যা বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যা।
যতদিন পর্যন্ত এর মূল কারণ অর্থাৎ দখলদারিত্ব এবং ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন এই সমস্যার সমাধান হবে না।
,আরাকচি বলেছেন- ইহুদিবাদী ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ১২ দিনের যুদ্ধের সময় ইরানের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাধমূলক হামলা স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন এবং উগ্র আচরণের দৃষ্টান্ত। তিনি সতর্ক করে বলেন, আমেরিকা ও ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী হুমকি তৈরি করছে।
তিনি আরও বলেন, ইউরোপের তিন দেশ—ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি—যেভাবে পরমাণু চুক্তি এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মেকানিজমকে অপব্যবহার করে ইরানের বিরুদ্ধে অতীতে বাতিল হওয়া নিষেধাজ্ঞাগুলো পুনর্বহালের চেষ্টা করছে, যা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং এর কোনো আইনি ভিত্তি নেই।
