হামাস লড়াই থেকে পিছু হাটবে না

২০ অক্টোবর ২০২৫ - ০৩:০৫
হামাস তার রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থান রক্ষা করতে প্রাণপণ লড়াই করবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাস আগের মতোই নতুন যোদ্ধা নিয়োগ করবে এবং নিজের তৈরি বা প্রাপ্ত অস্ত্রে তাদের সজ্জিত করবে।

সহজভাবে বলা যায়, যদিও হামাস প্রথম দফার যুদ্ধবিরতিতে অংশ নিয়েছে, কিন্তু তাদের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর কোনো ইচ্ছা নেই।

ফরেন অ্যাফেয়ার্স আরও লিখেছে, ইসরায়েলের অন্যতম উদ্বেগ হলো, বর্তমান বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় মুক্তিপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে যিনি ভবিষ্যতে তাদের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

যেমনিভাবে ইয়াহিয়া সিনওয়ার ২০১১ সালে বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমেও মুক্তি পেয়েছিল। তারা আশঙ্কা করছে, হামাসের নেতৃত্ব নতুন প্রজন্মের হাতে যেতে পারে- যাদের অনেকেই ইসরায়েলি কারাগারে কাটানোর কারণে ইয়াহিয়া সিনওয়ারের মতো আরও প্রেরণাদীপ্ত ও কৌশলী হয়ে উঠতে পারে।

