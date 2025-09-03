বার্সেলোনার স্পষ্ট বার্তা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার উদ্দেশে মানবিক সহায়তা ও শান্তিপূর্ণ বার্তা বহনকারী সহায়তা ‘ফ্লোটিলা’ বার্সেলোনার বন্দর থেকে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে যাত্রা শুরু করেছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে আগের দিন যাত্রা শুরু করেও তা স্থগিত করতে হয়েছিল বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে জানায়, ‘আবহাওয়ার পূর্বাভাস উন্নত হওয়ায় প্রথম নৌকা বহর এখন যাত্রা শুরু করেছে। শুধু নাবিকরা নয়, তাদের সঙ্গে আছে বন্দরজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা হাজারো মানুষের আত্মা ও বিশ্বজুড়ে জেগে ওঠা জনতার প্রতিবাদ।’
পোস্টে বলা হয়, ‘আগামী দিনে আরও নৌকা ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন স্থান থেকে যোগ দেবে। বার্সেলোনা থেকে বার্তাটি স্পষ্ট—বিশ্ব আর সহ্য করবে না, ফিলিস্তিন একা নয়।’
রোববার একটি বিশাল সমাবেশ শেষে ৪৪টি দেশের প্রায় ২০০ জন কর্মী, রাজনীতিবিদ ও শিল্পী নিয়ে ফ্লোটিলাটি প্রথমবারের মতো বার্সেলোনা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল।
এই যাত্রায় অংশ নিয়েছেন সুইডিশ জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ, আইরিশ অভিনেতা লিয়াম কানিংহাম, স্প্যানিশ অভিনেতা এদুয়ার্দো ফার্নান্দেজ এবং বার্সেলোনার সাবেক মেয়র আডা কলো
রোববার এদুয়ার্দো ফার্নান্দেজ বলেন, ‘প্রতিটি জাহাজ যা গাজার দিকে যাচ্ছে, তা মানব মর্যাদার পক্ষে একটি আর্তনাদ। এই মিশন কোনো হুমকি নয়—এটি বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবতার কাজ। নীরবতা এক ধরনের সহায়তা, আর নীরবতাও বোমার মতোই মানুষ মারে।’
আয়োজকরা জানান, ফ্লোটিলাটি পরবর্তীতে ইতালি ও তিউনিসিয়া থেকে আরও নৌকায় যোগ পাবে। এতে মোট অংশগ্রহণকারী ৫০০ জন এবং নৌকার সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৬০টি।
তারা আশা করছেন, আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে গাজা উপকূলে পৌঁছানো সম্ভব হবে।
গ্রেটা থুনবার্গ বলেন, ‘গাজা অবরোধ শেষ করতে সম্ভাব্য সব উপায় চেষ্টা করা উচিত। প্রতিদিন আরও মানুষ জেগে উঠছে এবং ইসরায়েলের গণহত্যার ব্যাপকতা বুঝতে পারছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আজকের সংবাদ এই নয় যে একটি ফ্লোটিলা গাজার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে; বরং আজকের সংবাদ হলো—বিশ্ব কীভাবে নীরব থাকতে পারে এবং রাজনীতিকরা কীভাবে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।’
এ বছর আরও একটি ফ্লোটিলা মিশনে অংশ নিয়েছিলেন গ্রেটা, যা ইসরায়েলি বাহিনী আটক করে এবং জাহাজের ১২ সদস্যকে পরে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।
উল্লেখ্য, মার্চের শুরু থেকে ইসরায়েল গাজার ওপর পূর্ণ অবরোধ আরোপ করে, যার ফলে ২৪ লাখ মানুষের জন্য চরম মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।
২০২৩ সালের অক্টোবরে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় গাজায় ৬৩ হাজার ৫০০-এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
এদিকে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইতোমধ্যেই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়াওভ গালান্টের বিরুদ্ধে গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যা চালানোর অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতেও (আইসিজি) একটি মামলা চলছে।
