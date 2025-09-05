ইয়েমেনের সানায় মহানবী (সা.)-এর জন্মদিনের জাঁকজমকপূর্ণ উদযাপন + ছবি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের রাজধানী সানায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই অঞ্চল ও বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাতীয় উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়।
ইয়েমেনের বৃহত্তম স্কয়ার, আল-সাবাইন স্কয়ার, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম উৎসবের জন্য রাজধানী এবং সানা প্রদেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমকে স্থান দিতে পারেনি।
এই উদযাপনটি মানবতার প্রভু, সর্বোচ্চ আদর্শ ও শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য, আনুগত্য এবং নির্ভরতার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে মহৎ প্রতিচ্ছবিকে প্রতিনিধিত্ব করে।
আল-সাবাইন স্কয়ারটি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নামের চারপাশে একত্রিত ঈমানের এক অপূর্ব ক্যানভাসে পরিণত হয়েছিল, যা শিশুদের হৃদয় ও মনে সেই নবীর গুরুত্বের স্পষ্ট নিদর্শন, যার সম্পর্কে মহান নবী বলেছিলেন: ঈমান হলো ইয়েমেনি এবং প্রজ্ঞা হলো ইয়েমেনি।
আজ সকাল থেকেই রাজধানী এবং সানা প্রদেশের সকল অঞ্চল থেকে উদযাপনের আয়োজকরা মানব দলে দলে নবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার সাথে এটি আয়োজনের জন্য কাজ করে, যা মুহাম্মদী উদযাপনের দৃশ্যকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলে, কারণ গর্জে ওঠা জনতা আল-সাবাইন স্কয়ার এবং আশেপাশের রাস্তাগুলিতে ভরে ওঠে, আনন্দ ও গর্বে ভরা বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার পরিবেশে স্তবগান গেয়ে এবং নবীর প্রশংসা করে।
বিশাল জনসমাগমের কারণে, ক্যামেরাগুলি কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত মহান মুসলিম উদযাপনের সমস্ত বিবরণ ধারণ করতে পারেনি। সবুজ রঙ, প্রফুল্ল মুসলিম পতাকা এবং মহান নবীর প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের স্লোগান সম্বলিত ব্যানার দিয়ে সজ্জিত দৃশ্যটি ছিল একটি ইয়েমেনি দৃশ্য, যেখানে লোকেরা ঈশ্বরের সেরা সৃষ্টির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এবং তাঁর জন্মদিন উদযাপনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।
এই মহা উৎসব জুড়ে, জনতা মুহাম্মদের প্রার্থনা এবং স্তবগানের সাথে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য এবং ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রকাশ করেছিল।
Your Comment