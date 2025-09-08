  1. Home
  2. সেবা
  3. বাংলাদেশের সংবাদ

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে খুলনা প্রেসক্লাবে আলোচনা সভা ও দোয়া

৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০৫:৫৬
News ID: 1724703
পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে খুলনা প্রেসক্লাবে আলোচনা সভা ও দোয়া

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে খুলনা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আজ হুমায়ুন কবীর বালু মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, মহানবী (সা.) এর আদর্শ ধারণ ও অনুকরণ করা প্রয়োজন। শৈশব থেকে আদর্শের চর্চা শুরু করা দরকার।

মহানবী (সা.) একটি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সকলের ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে উম্মতদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আজকের দিবসের মূল তাৎপর্যই হলো মহানবীর (সা.) জীবন আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দেওয়া। সেই কাজটি বিভিন্ন লেভেল থেকে আমরা করবো। হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিটি কথা, কর্ম ও জীবনাদর্শ মুসলমানের জন্য অনুসরণীয়।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত আলোচনা সভায় কেসিসি’র প্রধান প্রকৌশলী মশিউজ্জামান খানের  সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন শিক্ষা ও সংস্কৃতিক কর্মকর্তা এস কে এম তাছাদুজ্জামান।

এসময় কেসিসি’র প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা রহিমা সুলতানা বুশরা, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) কোহিনুর জাহান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোল্লা মারুফ রশীদ-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মহানবী (সা.) এর জীবন ও আদর্শের ওপর আলোচনা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মাওলানা মোঃ রফিকুল ইসলাম, দারুল কোরআন দাখিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এহসানুল হক, ইমাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ গোলাম কিবরিয়া, কেসিসির শিক্ষক সমিতির সহসভাপতি মাওলানা মোঃ মুসফিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ হাফিজুর রহমান।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কেসিসির সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম।

অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha