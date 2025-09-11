কাতারে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা বাংলাদেশের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিবৃতিতে বলা হয়, এ ধরনের কর্মকাণ্ড কাতারের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ সনদের নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে মনে করে বাংলাদেশ।
এই বেআইনি ও বিনাপ্ররোচনায় হামলার মুখে বাংলাদেশ ভ্রাতৃপ্রতিম রাষ্ট্র কাতারের সরকার ও জনগণের পাশে অবিচল সংহতি প্রকাশ করেছে।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, এ ঘটনা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রীতিনীতির প্রতি ইসরায়েলের অব্যাহত অবজ্ঞার আরেকটি ইঙ্গিত। এ ধরনের কর্মকাণ্ড শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে।
আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে, বিশেষ করে জাতিসংঘ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই।
Your Comment