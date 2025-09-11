এবার রোবট দিয়ে গাজাকে ধুলোয় মেশানোর অভিযোগ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): একেকটি বিস্ফোরকবাহী রোবট একাই গুঁড়িয়ে দিতে পারে ২০টি বাড়ি। ইসরায়েলি বাহিনী প্রতিদিন এমন ১৫টি রোবট ব্যবহার করছে গাজায়, যা দৈনিক ৩০০টি বাড়ি ধ্বংস করতে সক্ষম। সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার বরাতে এসব তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা আনাদলু এজেন্সি।
প্রতিবেদনটি বলছে, বিস্ফোরকবাহী এই রোবট ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইসরায়েলি সেনাদের ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এড়ানো।
সামরিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক রামি আবু জুবাইদা জানান, এই রোবটগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশেষ সাঁজোয়া যান, যা শত শত টন বিস্ফোরক বহনে সক্ষম। অন্য ধরনের রোবটগুলো আকারে ছোট, যেগুলো টানেলের প্রবেশপথ বা জনবহুল এলাকায় বিস্ফোরণের জন্য পাঠানো হয়।
আবু জুবাইদা আরও জানান, রোবটগুলো প্রতিরোধ বাহিনীর ক্ষমতা সম্পূর্ণ শেষ করতে না পারলেও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাচ্ছে। এর ফলে পুরো এলাকা ধুলোয় মিশে যাচ্ছে, হাজার হাজার পরিবার বাস্তুচ্যুত হচ্ছে এবং উপত্যকার মানুষের মনে দেখা দিয়েছে ব্যাপক আতঙ্ক।
এছাড়া এই বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই ভয়াবহ যে ৪০ কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা যায়।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স প্রকাশিত ফুটেজে দেখা যায়, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজা শহরের ইশরা টাওয়ার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। একদিকে ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে আছে অবুঝ শিশু, আর পাশেই ইট-পাথরের স্তূপে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খুঁজছেন মানুষজন।
উল্লেখ্য, এই সংঘাতে ইতোমধ্যে গাজার ৭৫ শতাংশ এলাকা দখল করে নিয়েছে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ১৯৪২ জন শিশু নিহত হয়েছে।
অর্থাৎ, প্রতি ৫২ মিনিটে একটি শিশু প্রাণ হারিয়েছে গাজায়। নিহত শিশুদের মধ্যে নবজাতক ও এক বছর বয়সের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় ১০০০। এছাড়া এই হামলায় মোট মৃতের সংখ্যা ৬৬ হাজার ছাড়িয়ে গেছে বলে জানা গেছে।
