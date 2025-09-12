ডিজিটাল হাতেখড়ি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বর্তমান যুগে সবার জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা অপরিহার্য – এই বিশ্বাস থেকেই শুরু হয় ‘ডিজিটাল হাতেখড়ি’ উদ্যোগ। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কিশোর-তরুণদের প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা এবং সঠিক অনলাইন অভ্যাস গড়ে তোলা।
বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টারের (BYLC) বিবিএলটি ৫২ ব্যাচের ‘টিম রূপান্তর’ ২৫শে আগস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লিডারশিপ ইন অ্যাকশন (LIA) প্রজেক্ট হিসেবে এ আয়োজন করে।
এই প্রজেক্টে অংশ নেয় ৯ জন উদ্যমী তরুণ-তরুণী: সামিহা তাসনিম, রাইদা তাসমিন, ফারজানাতুল ইসলাম, মুমিনা আক্তার, ধ্রুব সরকার, ত্বোয়াসীন আলরাজী, ইসমাইল হোসেন শাওন, মো. তারেক হাসান এবং মো. সাইদুর রহমান।
চট্টগ্রামের ২নং গেট, তুলাতুলি কমিউনিটিকে ঘিরে কাজ করে তারা ৬০ জনেরও বেশি স্কুল শিক্ষার্থীকে ডিজিটাল টুলস যেমন ChatGPT, YouTube, Facebook, Duolingo, WhatsApp ও E-mail এর সঠিক ব্যবহার শেখায়।
শুধু মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এই দল। তারা আয়োজন করেছে একটি অনলাইন ওয়েবিনার এবং দেশের ১৩টি প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের সহযোগিতায় সফলভাবে সম্পন্ন করেছে “চট্টগ্রাম যুব ডিজিটাল লিটারেসি সামিট ২০২৫”।
এই সামিটে শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা, অনলাইন দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে এবং কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান যাচাই করে।
এ প্রসঙ্গে অপরচুনেট বাংলাদেশের ফাউন্ডার এবং কো-অর্ডিনেটর আবরার শাহরিয়ার আকিব বলেন, “তরুণরা যদি এভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে, তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই সফল হবে।”
পাশাপাশি ইয়ুথ ৩আর সোসাইটি এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, ইয়াকিন রায়হান বলেন, “ডিজিটাল হাতেখড়ি তরুণদের দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের পথ তৈরি করছে।”
প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া এক শিক্ষার্থী জানায়, “আগে আমি শুধু বিনোদনের জন্য ইউটিউব ব্যবহার করতাম। কিন্তু এখন শিখেছি কীভাবে পড়াশোনার জন্যও এটি কাজে লাগানো যায়।”
‘ডিজিটাল হাতেখড়ি’ দল বিশ্বাস করে, প্রযুক্তির জ্ঞান সবার অধিকার। দেশের প্রতিটি মানুষকে ডিজিটাল সাক্ষরতায় যুক্ত করা গেলে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।
সবশেষে উল্লেখ্য, LIA প্রজেক্ট বাস্তবায়নে রূপান্তর নামের এই যুব সংগঠনটি BYLC-এর সহযোগিতায় কাজটি সম্পন্ন করেছে।”
