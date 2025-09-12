শক্তিশালী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল ইয়েমেন, ইসরায়েলে বাজছে সাইরেন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্থানীয় মিডিয়া দ্য টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদনে জানানো হয়, হামলার পরপরই ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় নেগেভ এবং আরাভা এলাকায় সতর্কতা সাইরেন বেজে ওঠে। আইডিএফের পক্ষ থেকে বলা হয়, হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
এই হামলার কয়েক ঘণ্টা আগেই ইয়েমেনে হুথি যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। তারই জবাবে পাল্টা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে হুথিরা বলে ধারণা করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১৮ মার্চ থেকে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করে দখলদার ইসরায়েল। মূলত এরপর থেকেই ইয়েমেনের হুথি যোদ্ধারা একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়ে আসছে।
এখন পর্যন্ত হুথিরা ইসরায়েলের উদ্দেশে ৮২টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৩৫টি ড্রোন ছুঁড়েছে বলে দাবি করেছে আইডিএফ।
এ দিকে গত মঙ্গলবার কাতারের একটি আবাসিক ভবনে হামলা চালায় ইসরায়েল। ওই ভবনে গাজা যুদ্ধবিরতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য জড়ো হয়েছিলেন হামাসের কয়েকজন সিনিয়র নেতা। ধারণা করা হচ্ছে, বিষয়টি আঁচ করতে পেরে ওই স্থানেই আঘাত হানে ইসরায়েলি বাহিনী।
হামলায় হামাসের পাঁচ সদস্য নিহত হলেও আলোচনার জন্য উপস্থিত থাকা কোনো শীর্ষ নেতা হতাহত হননি বলে জানা গেছে। কাতারে এই হামলার ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশ নিন্দা জানিয়েছে।
