তেল আবিবে স্পর্শকাতর স্থাপনা লক্ষ্য করে ইয়েমেনি বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এক বিবৃতিতে ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনী জানিয়েছে যে তারা গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের "গণহত্যা ও দুর্ভিক্ষের অপরাধ" এবং "ইয়েমেনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আগ্রাাসন"র প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই অভিযান পরিচালনা করেছে।
বিবৃতিতে তারা বলেছে যে অভিযান "আল্লাহর করুণায় সফলভাবে তার লক্ষ্য অর্জন করেছে" এবং " লাখ লাখ দখলদার ইহুদিবাদীদের আশ্রয়স্থলে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।
" ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনী দেশের প্রতিরক্ষায় এবং "গাজার আমাদের অবিচল ভাইদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া এবং অবরোধ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত" সমর্থন করার জন্য অভিযান চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
দিনের শুরুতে ইসরায়েলি মিডিয়া জানিয়েছে যে আসন্ন ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ইসরায়েলি-অধিকৃত অঞ্চলে বিমান হামলার সাইরেন সক্রিয় করা হয়েছে।
ইসরায়েলি মিডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, ইয়েমেন থেকে শুরু হওয়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শনিবার ভোরে তেল আবিব এবং অধিকৃত অঞ্চলের অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোতে সাইরেন বাজিয়েছে।
ইসরায়েলের ম্যাগেন ডেভিড অ্যাডম (এমডিএ) জরুরি প্রতিক্রিয়া পরিষেবা আক্রমণ বা ধ্বংসাবশেষের আঘাতের ফলে সরাসরি কোনো আহত হওয়ার খবর দেয় নি।
পরবর্তীতে সামরিক বাহিনী দাবি করে যে তাদের বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা প্রজেক্টাইলটিকে "প্রতিরোধ" করেছে। ইয়েমেনি সেনাবাহিনী "হাইপারসোনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র" এবং তিনটি ড্রোন ব্যবহার করে ইসরায়েলি অবস্থানের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক বিমান হামলার দায় স্বীকার করার দুই দিন পর এই ঘটনা ঘটে।
ইয়েমেনি সামরিক মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি বৃহস্পতিবার বলেছেন যে নেগেভ মরুভূমিতে নির্ধারিত স্থানগুলোকে লক্ষ্য করে আরো দুটি ড্রোন দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর ইলাতের রামন বিমানবন্দরকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে । তিনি আক্রমণগুলোকে "সফল" বলে বর্ণনা করেছেন।
