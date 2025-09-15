এরদোয়ানের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল তুরস্ক

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আঙ্কারার তানদোগান স্কয়ারে আয়োজিত এই গণসমাবেশে অংশ নেন কয়েক লাখ মানুষ। সমাবেশস্থলে তুরস্কের জাতীয় পতাকা এবং সিএইচপির ব্যানার হাতে উপস্থিত জনতা এরদোয়ানের বিরুদ্ধে জোরালো স্লোগান দেন।
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সিএইচপির বহু নেতা ও স্থানীয় সরকার কর্মকর্তা, বিশেষ করে মেয়রদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলু, যিনি আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এরদোয়ানের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচিত।
সিএইচপির অভিযোগ, এই গ্রেপ্তারগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিরোধীদের দমন করতেই সরকার পরিকল্পিতভাবে এসব করছে। দলটির শীর্ষ নেতা ওজগুর ওজেল সমাবেশে বলেন, “এই মামলাগুলো মিথ্যা ও রাজনৈতিক। আমাদের নেতারা নির্দোষ।”
তবে এসব অভিযোগ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে এরদোয়ান প্রশাসন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তুরস্কের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন এবং আইন অনুযায়ী কাজ করছে।
এদিকে, ২০২৩ সালে করা একটি মামলার রায় ঘোষণার কথা রয়েছে আজ, যেখানে সিএইচপির জাতীয় কংগ্রেস বাতিলের আবেদন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কংগ্রেস বাতিল হয়, তবে দলের নেতৃত্বে বড় পরিবর্তন আসতে পারে— যা সিএইচপিকে অভ্যন্তরীণ সংকটে ফেলতে পারে।
Your Comment