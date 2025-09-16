গাজায় বড় ধরনের আক্রমণ শুরু করেছে ইসরায়েল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দ্য টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গাজা সিটিতে তারা হামাসের অবকাঠামো ধ্বংসে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। এটিকে এই অঞ্চলে এ পর্যন্ত অন্যতম বড় সামরিক অভিযান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
আইডিএফের আরবি মুখপাত্র কর্নেল আভিচায় আদ্রাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে বলেন, গাজা সিটিকে এখন একটি বিপজ্জনক যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এ এলাকায় অবস্থানকারীদের ঝুঁকিতে পড়তে হতে পারে।
তিনি আরও জানান, বেসামরিক লোকজনকে অবিলম্বে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দক্ষিণের মানবিক করিডোরে চলে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
আইডিএফের তথ্য মতে, গাজা সিটির আনুমানিক এক কোটি বাসিন্দার মধ্যে ইতোমধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ এলাকা ছেড়ে গেছে। হিসাব অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত প্রায় ৩,৫০,০০০ ফিলিস্তিনি গাজা সিটি ত্যাগ করেছে।
এ দিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু কঠোর অবস্থান জানিয়ে বলেছেন, “হামাস নেতারা যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানে হামলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।”
সম্প্রতি কাতারে হামলার পর আরব ও ইসলামি দেশগুলো করণীয় নির্ধারণে বৈঠকে বসেছে। এই পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহুর এমন মন্তব্য নতুন করে উত্তেজনা বাড়াতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
